Задача для школьников по английскому языку поставила в тупик пользователей Сети

Москва, 26 сентября. Задача из учебника для школьников по английскому языку поставила в тупик пользователей Интернета, немногие смогли найти правильный ответ.

На необычное задание обратил внимание дошкольный учитель @amldrss и решил поделиться им с подписчиками. Публикация набрала несколько тысяч ретвитов и лайков.

На картинке в одном столбце авторы задачи написали слова на английском языке, а в другом — разместили геометрические фигуры. Согласно описанию задания, их требуется сопоставить. Однако, как отметили пользователи Сети, это не так просто.

«Даже дети умнее меня, плачу», — пожаловался @farhgreen.

«Объясните, пожалуйста», — попросила @afifrshd.

got this from fb, lama tengok, baru faham ???? pic.twitter.com/I7Be9yAPK7 — Kema (@amldrss) 20 сентября 2019 г.

С ребусом справились немногие и опубликовали правильные ответы. Оказалось, что для решения задачи не требуется знание английского языка. Как объяснили интернет-пользователи, геометрические фигуры соответствуют очертаниям слов. То есть, для решения задачи необходимо просто вписать слова в подходящие для них фигуры.

Ранее пользователей социальной сети Twitter поставила в тупик видеозапись, при просмотре которой кажется, что автомобили и мотоциклы исчезают с трассы. Некоторые участники дискуссии решили, что на записи происходят какие-то аномальные явления. Другие пользователи признались, что увиденное их чрезвычайно обескуражило.

До этого в Сети была популярна оптическая иллюзия с шарами и полосами. Автором изображения является профессор Техасского университета Дэвид Новик.