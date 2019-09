Задача для школьников по английскому языку поставила в тупик пользователей Сети

Москва, 26 сентября. Задача из учебника для школьников по английскому языку поставила в тупик пользователей Интернета, немногие смогли найти правильный ответ.

На необычное задание обратил внимание дошкольный учитель @amldrss и решил поделиться им с подписчиками. Публикация набрала несколько тысяч ретвитов и лайков.

На картинке в одном столбце авторы задачи написали слова на английском языке, а в другом — разместили геометрические фигуры. Согласно описанию задания, их требуется сопоставить. Однако, как отметили пользователи Сети, это не так просто.

got this from fb, lama tengok, baru faham ???? pic.twitter.com/I7Be9yAPK7