Кравчук проанализировал стенограмму переговоров Трампа и Зеленского 

Киев, 26 сентября. Первый украинский президент Леонид Кравчук оценил опубликованную Белым домом стенограмму переговоров президентов США и Украины. По мнению политика, Дональд Трамп не оказывал давления на Владимира Зеленского в вопросе расследования деятельности Хантера Байдена.

В интервью «Громадське» Кравчук обратил внимание на то, что разговор начинал Трамп, а значит именно он «составляет контекст и тему разговора и расставляет акценты». По словам политика, украинский президент не может перебивать собеседника или заявить ему, что его это не касается.

«Если бы он [Трамп] сказал: «Я хочу, чтобы вы попросили прокурора, чтобы он был или более мягкий, или более жесткий», это было бы неправильно. Это было бы прямое давление на президента Украины », — объяснил Кравчук.

Он также подчеркнул, что в таком случае получалось бы, что Трамп рекомендует Зеленскому, как действовать в конкретной ситуации, что недопустимо.

«Такого не было. Он просто сказал, что хотел бы, чтобы было объективное расследование. Потому что речь идет о серьезном деле», — добавил Кравчук.

Напомним, накануне американская администрация обнародовала стенограмму состоявшегося в конце июля разговора президентов США и Украины, передавала «Газета.ру». Ранее СМИ сообщили, что в беседе с Зеленским американский лидер якобы мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в обмен на возобновление предоставления военной помощи Киеву. Байден-старший может стать ключевым оппонентом Трампа на предстоящих президентских выборах.

Комментируя расшифровку переговоров, депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что на основании этих переговоров нельзя сделать вывод о давлении Трампа на Зеленского. Он также отметил, что украинский президент «серьезно вырос в его глазах», поскольку вел переговоры «толково и прагматично».

Федеральное агентство новостей представило перевод опубликованной Белым домом стенограммы переговоров президентов США и Украины.