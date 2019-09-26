Психолог объяснила, почему мужчины боятся красивых женщин

Москва, 26 сентября. Существует стереотип о том, что мужчины боятся красивых женщин, и это верно, но лишь наполовину. По словам психолога Ольги Титовой, как правило красивых женщин добиваются уверенные в себе мужчины. Те, кому самоуверенности не хватает, боятся услышать отказ, и потому даже не предпринимают попыток добиться расположения дамы, хотя шансы у них такие же, как и у всех остальных.

Еще одна причина нерешительности представителей сильного пола — это предположение, что нравящаяся им женщина уже с кем-то встречается или принимает чьи-то ухаживания. Многие мужчины думают, что красавицы попросту не могут быть свободными, поэтому капитулируют, даже не попытав счастья, передает Пятый канал.

Третья причина — уверенность в том, что красивые женщины встречаются только с богатыми ухажерами, хотя обладательниц восхитительной внешности далеко не всегда привлекают одни лишь деньги, считает Титова.

«Бояться женщин не надо, к ним надо стремиться», — отметила психолог.

Ранее сообщалось, что ученые из Ягеллонского университета в Польше выяснили, какими качествами должен обладать мужчина, чтобы быть желанным у женщин. Ученые выяснили, что в первую очередь женщин привлекают мужчины с нарциссическим складом характера. Кроме того, женщинам свойственно испытывать сексуальное влечение к суровым, брутальным и даже неприступным мужчинам.