Сирия, 27 сентября. Российская авиабаза «Хмеймим» в Латакии была модернизирована. Правительственные силы обнаружили тайник боевиков на севере Хамы. В Дамаске прошли учения САА под руководством военных специалистов РФ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели учения под руководством экспертов РФ в Дамаске; направили подкрепления к линии разграничения сил с курдами в Дейр-эз-Зоре; атаковали позиции исламистов на окраинах «Большого Идлиба»; завершили новый этап подрывных работ в Алеппо; обнаружили тайник боевиков на севере Хамы.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обнаружила заминированный мотоцикл в Джараблусе на северо-востоке Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: наткнулась на укрытие боевиков ИГ1 на севере Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило о совершении вылазки на позиции курдов в Ракке.

Курды: подозреваются в организации взрыва на севере Алеппо и к юго-востоку от Дейр-эз-Зора; задержали четырех человек в городе Манбидж; столкнулись с недовольством беженцев в лагере на севере Ракки.

ВС Турции: направили военный конвой в провинцию Идлиб.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки в Дамаске прошли учения под руководством военных советников РФ. В них приняли участие бойцы спецподразделений правительственной армии, о чем сообщало информационное агентство Russia Today. В рамках проведенных мероприятий был уничтожен условный опорный пункт террористов. Отрабатывались приемы ведения разведки, стрелковой подготовки, разминирования и оказания медицинской помощи. При этом впервые за подготовкой сирийских солдат наблюдали журналисты из стран Запада, в том числе из Греции, Испании, Италии и Канады.

Провинция Латакия

На западе Латакии прошли работы по модернизации российской базы «Хмеймим» с целью ее защиты от возможных атак со стороны джихадистов вооруженной оппозиции. Были возведены модульные укрытия для военных самолетов, а также улучшены места работы местных инженеров и техников. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Звезда» заместитель командира смешанного авиационного полка подполковник Константин Долгов.

Тем временем в северной части региона продолжились вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции. Twitter-канал (Step_Agency) заявлял о вылетах авиации ВВС Сирии в районе города Кабана. Отмечалось, что ударам подверглись укрепрайоны «Джебхат Ан-Нусры»1*** и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ).

Провинция Алеппо

Прогремел новый взрыв на севере провинции в зоне контроля протурецких исламистов. Автомобиль с заложенным в нем СВУ детонировал в населенном пункте Азаз. Жертв среди местных жителей удалось избежать, передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (jisrtv). Позднее стало известно об обнаружении еще одного заминированного транспортного средства в Северном Алеппо неподалеку от города Джараблус. В причастности к установке обеих бомб подозреваются курдские радикалы, действующие в составе группировки «Силы освобождения Африна».

Тем временем в Манбидже, занимаемом «Демократическим силам Сирии»**** (SDF), по неизвестным причинам были взяты под стражу четыре человека. Twitter-канал (RadioAlKul) передавал, что аресты прошли в одном из центральных районов города.

Поступали данные о завершении очередного этапа подрывных работ, направленных на уничтожение следов военного присутствия радикалов. Саперы САА были задействованы в населенном пункте Аль-Атшан, а также в квартале Аль-Анзарат в городе Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) продолжила стягивать силы к побережью реки Евфрат, которая служит линией разграничения зон контроля с курдами. По информации военного источника в сети Twitter (VivaRevolt), подкрепления были переброшены в район административного центра региона, а также к населенному пункту Хшам.

Тем временем «Демократические силы Сирии» (SDF) освободили мужчину, который больше года находился в одной из тюрем группировки. О том, по какой причине он был отпущен, до сих пор не сообщалось.

Поступали данные о детонации СВУ на месторождении Аль-Омар, контролируемом курдами. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что взрыв прогремел у нефтяного резервуара. Сведения о последствиях случившегося все еще не были оглашены.

Во второй половине дня другой взрыв произошел в зоне контроля сил САР. Как передавал Twitter-канал (DeirEzzor24), инцидент имел место в населенном пункте Маррат, не отделенном от позиций курдов Евфратом. Подозреваемыми в его организации считаются курдские боевики.

Провинция Идлиб

На севере региона было выявлено укрытие одной из спящих ячеек «Исламского государства». Как передавал Twitter-канал (MoussaNDT), боевики антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам» провели рейды в городе Ад-Дана, в окрестностях которого и был найден тайник террористической группировки. В нем находились взрывные устройства, используемые джихадистами для совершения терактов. Самих боевиков ИГ задержать не удалось. Напомним, террористы ИГ начали вести подпольную деятельность в Идлибе после бегства из Хамы под натиском Сирийкой арабской армии (САА) и ВКС РФ.

Во второй половине дня Анкара направила еще один военный конвой на территорию Идлиба. Как передавал интернет-портал Aleppo Media Center, колонна с подкреплениями, состоящая из 15 автомобилей, была передислоцирована к посту наблюдения, размещенному вблизи населенного пункта Маар-Хаттат.

На линии разграничения сил сирийской армии и исламистов в Южном Идлибе вновь фиксировались перестрелки. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (ufuk_sy), артиллерийские дивизионы САА вели огонь по расположениям джихадистов в окрестностях населенных пунктов Маарет-Хурма и Шейх-Мустафа.

К вечеру поступали данные о взрыве в административном центре провинции, который привел к ранению не менее четырех гражданских лиц. Никаких подробностей о случившемся не поступало.

Провинция Ракка

В зонах оккупации «демократической армии» продолжился рост антикурдских настроений среди местного населения. Агентство новостей SOHR передавало, что народные волнения отмечались в лагере для беженцев, размещенном неподалеку от города Айн-Исса. Перемещенные лица осуждали коррупцию в курдской администрации, а также заявляли о проблемах с обеспечением безопасности и тяжелой гуманитарной ситуации.

Тем временем «Исламское государство» взяло на себя ответственность за организацию засады на курдских бойцов в городе Ракка. Об этом заявляли подконтрольные ИГИЛ1 интернет-порталы. При этом джихадисты утверждают, что застрелили двух членов SDF, тогда как курдские источники об этом умалчивают.

Провинция Хама

На севере региона накануне продолжились обыски, проводимые сотрудниками инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) в рамках спецоперации по зачистке местности от следов военного присутствия исламистов незаконных бандформирований. Информационное агентство SANA News передавало, что тайник боевиков был обнаружен неподалеку от населенного пункта Аль-Арбаин. Из хранилища были изъяты ракетные установки, противопехотные мины, танковые снаряды, а также большое количество боеприпасов.

1 Организация запрещена на территории РФ.