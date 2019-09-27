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Новости Сирии

Сирия итоги за сутки на 27 сентября 06.00: завершена модернизация «Хмеймима», тайник боевиков найден в Хаме

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Авиабаза «Хмеймим»

Сирия, 27 сентября. Российская авиабаза «Хмеймим» в Латакии была модернизирована. Правительственные силы обнаружили тайник боевиков на севере Хамы. В Дамаске прошли учения САА под руководством военных специалистов РФ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели учения под руководством экспертов РФ в Дамаске; направили подкрепления к линии разграничения сил с курдами в Дейр-эз-Зоре; атаковали позиции исламистов на окраинах «Большого Идлиба»; завершили новый этап подрывных работ в Алеппо; обнаружили тайник боевиков на севере Хамы.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обнаружила заминированный мотоцикл в Джараблусе на северо-востоке Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: наткнулась на укрытие боевиков ИГ1 на севере Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило о совершении вылазки на позиции курдов в Ракке.

Курды: подозреваются в организации взрыва на севере Алеппо и к юго-востоку от Дейр-эз-Зора; задержали четырех человек в городе Манбидж; столкнулись с недовольством беженцев в лагере на севере Ракки.

ВС Турции: направили военный конвой в провинцию Идлиб.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

Карта военных действий — Дамаск

В минувшие сутки в Дамаске прошли учения под руководством военных советников РФ. В них приняли участие бойцы спецподразделений правительственной армии, о чем сообщало информационное агентство Russia Today. В рамках проведенных мероприятий был уничтожен условный опорный пункт террористов. Отрабатывались приемы ведения разведки, стрелковой подготовки, разминирования и оказания медицинской помощи. При этом впервые за подготовкой сирийских солдат наблюдали журналисты из стран Запада, в том числе из Греции, Испании, Италии и Канады.

Провинция Латакия

Карта военных действий — Латакия

На западе Латакии прошли работы по модернизации российской базы «Хмеймим» с целью ее защиты от возможных атак со стороны джихадистов вооруженной оппозиции. Были возведены модульные укрытия для военных самолетов, а также улучшены места работы местных инженеров и техников. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Звезда» заместитель командира смешанного авиационного полка подполковник Константин Долгов.

Тем временем в северной части региона продолжились вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции. Twitter-канал (Step_Agency) заявлял о вылетах авиации ВВС Сирии в районе города Кабана. Отмечалось, что ударам подверглись укрепрайоны «Джебхат Ан-Нусры»1*** и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ).

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Прогремел новый взрыв на севере провинции в зоне контроля протурецких исламистов. Автомобиль с заложенным в нем СВУ детонировал в населенном пункте Азаз. Жертв среди местных жителей удалось избежать, передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (jisrtv). Позднее стало известно об обнаружении еще одного заминированного транспортного средства в Северном Алеппо неподалеку от города Джараблус. В причастности к установке обеих бомб подозреваются курдские радикалы, действующие в составе группировки «Силы освобождения Африна».

Тем временем в Манбидже, занимаемом «Демократическим силам Сирии»**** (SDF), по неизвестным причинам были взяты под стражу четыре человека. Twitter-канал (RadioAlKul) передавал, что аресты прошли в одном из центральных районов города.

Поступали данные о завершении очередного этапа подрывных работ, направленных на уничтожение следов военного присутствия радикалов. Саперы САА были задействованы в населенном пункте Аль-Атшан, а также в квартале Аль-Анзарат в городе Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) продолжила стягивать силы к побережью реки Евфрат, которая служит линией разграничения зон контроля с курдами. По информации военного источника в сети Twitter (VivaRevolt), подкрепления были переброшены в район административного центра региона, а также к населенному пункту Хшам.

Тем временем «Демократические силы Сирии» (SDF) освободили мужчину, который больше года находился в одной из тюрем группировки. О том, по какой причине он был отпущен, до сих пор не сообщалось.

Поступали данные о детонации СВУ на месторождении Аль-Омар, контролируемом курдами. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что взрыв прогремел у нефтяного резервуара. Сведения о последствиях случившегося все еще не были оглашены.

Во второй половине дня другой взрыв произошел в зоне контроля сил САР. Как передавал Twitter-канал (DeirEzzor24), инцидент имел место в населенном пункте Маррат, не отделенном от позиций курдов Евфратом. Подозреваемыми в его организации считаются курдские боевики.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

На севере региона было выявлено укрытие одной из спящих ячеек «Исламского государства». Как передавал Twitter-канал (MoussaNDT), боевики антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам» провели рейды в городе Ад-Дана, в окрестностях которого и был найден тайник террористической группировки. В нем находились взрывные устройства, используемые джихадистами для совершения терактов. Самих боевиков ИГ задержать не удалось. Напомним, террористы ИГ начали вести подпольную деятельность в Идлибе после бегства из Хамы под натиском Сирийкой арабской армии (САА) и ВКС РФ.

Во второй половине дня Анкара направила еще один военный конвой на территорию Идлиба. Как передавал интернет-портал Aleppo Media Center, колонна с подкреплениями, состоящая из 15 автомобилей, была передислоцирована к посту наблюдения, размещенному вблизи населенного пункта Маар-Хаттат.

На линии разграничения сил сирийской армии и исламистов в Южном Идлибе вновь фиксировались перестрелки. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (ufuk_sy), артиллерийские дивизионы САА вели огонь по расположениям джихадистов в окрестностях населенных пунктов Маарет-Хурма и Шейх-Мустафа.

К вечеру поступали данные о взрыве в административном центре провинции, который привел к ранению не менее четырех гражданских лиц. Никаких подробностей о случившемся не поступало.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

В зонах оккупации «демократической армии» продолжился рост антикурдских настроений среди местного населения. Агентство новостей SOHR передавало, что народные волнения отмечались в лагере для беженцев, размещенном неподалеку от города Айн-Исса. Перемещенные лица осуждали коррупцию в курдской администрации, а также заявляли о проблемах с обеспечением безопасности и тяжелой гуманитарной ситуации.

Тем временем «Исламское государство» взяло на себя ответственность за организацию засады на курдских бойцов в городе Ракка. Об этом заявляли подконтрольные ИГИЛ1 интернет-порталы. При этом джихадисты утверждают, что застрелили двух членов SDF, тогда как курдские источники об этом умалчивают.

Провинция Хама              

Карта военных действий — ХамаНа севере региона накануне продолжились обыски, проводимые сотрудниками инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) в рамках спецоперации по зачистке местности от следов военного присутствия исламистов незаконных бандформирований. Информационное агентство SANA News передавало, что тайник боевиков был обнаружен неподалеку от населенного пункта Аль-Арбаин. Из хранилища были изъяты ракетные установки, противопехотные мины, танковые снаряды, а также большое количество боеприпасов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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