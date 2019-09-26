Президент Ирана выступил за перенос штаб-квартиры ООН из США

Тегеран, 26 сентября. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран проголосует за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну, если соответствующая инициатива появится.

«Тегеран проголосует за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну в случае обсуждения такой темы», — сказал он.

На пресс-конференции по итогам работы на Генассамблее ООН Роухани подчеркнул, что Вашингтон не имеет права не пускать кого-либо на мероприятия ООН.

«Это неправильная политика», — заметил иранский президент, отметив, что Иран ждет от Соединенных Штатов отказа от предварительных условий для возможности двусторонней встречи.

Напомним, некоторые члены российской делегации не смогли получить американские визы, чтобы принять участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. США отказали в выдаче виз главе международного комитета Совета Федерации Константину Косачеву и еще девяти членам российской делегации. Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия предлагает проводить заседания Первого комитета Генассамблеи ООН не в Соединенных Штатах.