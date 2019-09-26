Сирия, 26 сентября. Четыре мирных жителя получили ранения в результате взрыва в городе Идлиб. В Африне вновь отмечаются междоусобные стычки в рядах вооруженной оппозиции. Пять террористов «спящей ячейки» ИГ1 были задержаны в городе Мосул в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции исламистов на севере Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: оказалась под ударом САА в южной части Идлиба.

«Джейш Аль-Ислам»*****: вступила в противостояние с группировкой «Джебхат Аш-Шамия» в кантоне Африн на северо-западе Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в одном из районов Идлиба.

ВС Ирака: задержали пятерых террористов ИГ в городе Мосул в провинции Ниневия.

Провинция Алеппо

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что в кантоне Африн вновь вспыхнули стычки между различными антиправительственными формированиями. На этот раз в противостояние вступили боевики группировок «Джебхат Аш-Шамия» и «Джейш Аль-Ислам». Никаких сведений о причинах начала столкновений, а также о потерях сторон пока не поступало. Как известно, в последнее время на севере Алеппо заметно участились вооруженные конфликты в рядах оппозиции. Военный источник в сети Twitter (smmsyria) полагает, что междоусобицы радикалов, а также постоянные грабежи населения и похищения гражданских лиц являются следствием прекращения финансирования исламистских бандгрупп Турцией, которая, как утверждается, на данный момент озабочена созданием «зоны безопасности» на севере Сирии. При этом Twitter-канал ссылается на слова одного из мирных жителей, который сообщил о том, что боевики и сами признавали этот факт во время очередного налета.

Провинция Идлиб

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что на юге региона продолжаются вооруженные столкновения на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских бандформирований. Артиллерия правительственных подразделений наносит удары по оборонительным сооружениям джихадистов в районе населенного пункта Карсаа. В то же время сирийские военные самолеты возобновили боевые вылеты недалеко от города Серакиб, атаковав места базирования боевиков террористического объединения «Тахрир Аш-Шам». Как известно, САА приступила к боевым действиям в ответ на провокации радикалов.

Между тем в одном из центральных районов административного центра провинции произошел взрыв заминированного мотоцикла, в результате чего по меньшей мере четыре мирных жителя получили ранения. Активисты вооруженной оппозиции уверены, что к установке СВУ имеют отношение террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в провинции в составе «спящих ячеек». Напомним, в первой половине дня радикалам «Тахрир Аш-Шам» удалось обнаружить одно из убежищ джихадистов ИГ на севере Идлиба.

Провинция Хама

Военный источник в сети Twitter (baladinetwork) сообщает о том, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) продолжают обстреливать огневые позиции исламистов «Джебхат Ан-Нусры»1*** и выступающих на ее стороны бандгрупп на северо-западе Хамы. Так, под огнем правительственных войск оказались военные объекты боевиков на окраинах населенного пункта Аль-Каркур. Информация о потерях «Тахрир Аш-Шам» в живой силе или военной технике пока уточняется. Как известно, несмотря на многочисленные попытки сил САР достичь мирного урегулирования конфликта с боевиками на границах «Большого Идлиба», они не перестают провоцировать столкновения с САА.

Ирак

Министерство внутренних дел Ирака опубликовало новую информацию о ходе спецоперации, направленной на выявление так называемых спящих ячеек «Исламского государства» в провинции Ниневия. Стало известно, что во время обысков в городе Мосул удалось арестовать пятерых боевиков террористической группировки. Отмечается, что задержанные имеют отношение к организации терактов в административном центре региона. Трое из них ранее состояли в «органе управления» ИГ под названием «Диван Аль-Джунд», члены которого занимались распределением оплаты труда и снабжением армии. Напомним, несмотря на то, что об освобождении Ирака от ИГИЛ1 бывший премьер-министр Хайдер Аль-Абади заявлял еще в конце 2017 года, подпольные группы джихадистов все еще препятствуют налаживанию мирной жизни в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.