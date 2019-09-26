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США вводят санкции против Рауля Кастро и его детей

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США вводят санкции против Рауля Кастро и его детей

Вашингтон, 26 сентября. Вашингтон вводит санкции в отношении первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

Как объяснили в ведомстве, причиной введения ограничительных мер в отношении политика стала его «причастность к грубым нарушениям прав человека». Санкции коснутся не только его самого, но и детей Кастро.

В сообщении уточняется, что всем лицам, попавшим в санкционный список Госдепартамента, запрещается въезд на территорию США.

Напомним, Кастро с 24 февраля 2008 года по 19 апреля 2018 года являлся главой Кубы, правительства страны и главнокомандующим ее Вооруженных сил. В апреле 2011 года он занял пост лидера правящей Коммунистической партии.

Политик — младший брат и соратник бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро. Он участвовал в кубинской революции 1959 года, после победы стал военным министром Кубы, занимал этот пост в течение 50 лет. 31 июля 2006 года он фактически взял на себя руководство Кубой после того, как брат передал ему исполнение обязанностей на своих ключевых постах.

США вводят санкции против Рауля Кастро и его детей

В годы борьбы с политикой Фульхенсио Батисты Кастро познакомился с Вильмой Эспин, дочерью одного из управляющих компании-производителя рома Bacardi, которая тоже включилась в революционную борьбу. Они поженились 26 января 1959 года в Гаване и затем стали родителями четырех детей.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва будет настаивать на снятии с Ирана незаконных односторонних американских санкций.

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Источник: ТАСС
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