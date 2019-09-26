США вводят санкции против Рауля Кастро и его детей

Вашингтон, 26 сентября. Вашингтон вводит санкции в отношении первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

Как объяснили в ведомстве, причиной введения ограничительных мер в отношении политика стала его «причастность к грубым нарушениям прав человека». Санкции коснутся не только его самого, но и детей Кастро.

В сообщении уточняется, что всем лицам, попавшим в санкционный список Госдепартамента, запрещается въезд на территорию США.

Напомним, Кастро с 24 февраля 2008 года по 19 апреля 2018 года являлся главой Кубы, правительства страны и главнокомандующим ее Вооруженных сил. В апреле 2011 года он занял пост лидера правящей Коммунистической партии.

Политик — младший брат и соратник бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро. Он участвовал в кубинской революции 1959 года, после победы стал военным министром Кубы, занимал этот пост в течение 50 лет. 31 июля 2006 года он фактически взял на себя руководство Кубой после того, как брат передал ему исполнение обязанностей на своих ключевых постах.

В годы борьбы с политикой Фульхенсио Батисты Кастро познакомился с Вильмой Эспин, дочерью одного из управляющих компании-производителя рома Bacardi, которая тоже включилась в революционную борьбу. Они поженились 26 января 1959 года в Гаване и затем стали родителями четырех детей.

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