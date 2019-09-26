Лавров проводит закрытую встречу с главой МИД Дании

Нью-Йорк, 26 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг встретился с главой МИД Дании Йеппе Кофодом в рамках заседания Генассамблеи ООН. Руководители внешнеполитических ведомств двух стран поприветствовали друг друга, а после начали переговоры за закрытыми дверями.

Повестка встречи не уточняется, однако, вероятнее всего, одной из ключевых тем станет строительство газопровода «Северный поток — 2». Дело в том, что власти Дании отказываются согласовывать строительство подводного участка, который проходит через территориальные воды королевства. Позже Россия предложила альтернативный маршрут газопровода, который проходит через исключительную экономическую зону Дании (не является территориальными водами). Оператор проекта Nord Stream 2 обратил внимание, что на эту зону не распространяется законодательство Дании, поэтому Копенгаген не сможет заблокировать строительство.

Напомним, что газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Главным противником проекта являются США и Украина. Вашингтон видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим более дорогим сжиженным газом. Киев же опасается потерять доходы от транзита российского газа, поскольку «Северный поток — 2» строится в обход Украины.