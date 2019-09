Барабанщик британской рок-группы Cream госпитализирован в тяжелом состоянии

Лондон, 26 сентября. Барабанщик легендарной британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер доставлен в больницу в критическом состоянии. Причина госпитализации 80-летнего Бейкера пока неизвестна.

The Baker family are sad to announce that Ginger is critically ill in hospital. Please keep him in your prayers tonight