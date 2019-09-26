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Барабанщик британской рок-группы Cream госпитализирован в тяжелом состоянии

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Барабанщик британской рок-группы Cream госпитализирован в тяжелом состоянииЛондон, 26 сентября. Барабанщик легендарной британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер доставлен в больницу в критическом состоянии. Причина госпитализации 80-летнего Бейкера пока неизвестна.

«Семья Бейкера с грустью сообщает, что Джинджер находится в критическом состоянии в больнице. Пожалуйста, молитесь за него», — написали близкие на странице музыканта в Twitter.

Стоит отметить, что в 2016 году Бейкер перенес операцию на сердце. Кроме того, Бейкер страдает от хронической обструктивной болезни легких, которая возникла в результате многолетнего курения, передает «Культуромания».

Бейкер является одним из основателей рок- группы Cream, в состав которой также входил легендарный гитарист Эрик Клэптон и бас-гитарист Джек Брюс.

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Источник: «Культуромания»
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