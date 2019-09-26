Глава Красного Креста в РФ рассказал, чему сотрудники гуманитарной миссии научат военных

По инициативе Международного комитета Красного Креста в сотрудничестве с министерством обороны в октябре в России впервые пройдет уникальное мероприятие для представителей оборонных ведомств мира — семинар по международным правилам, регламентирующим проведение военных операций. Незадолго до него Федеральное агентство новостей поговорило с новым главой делегации МККК в России, Белоруссии и Молдавии Ихтияром Аслановым о судьбе беженцев, возвращении домой после вооруженных конфликтов, соблюдении норм гуманитарного права и о том, есть ли у современных войн правила.

— Чем занимаются подразделения МККК в странах, где не идут боевые действия? Над чем вы работаете в России, Белоруссии и Молдавии?

— Я понимаю ваш вопрос, ведь, действительно, по телевизору мы видим, как сотрудники МККК работают в странах, где идет война, помогают нуждающимся. Основная суть нашей миссии — оказывать экстренную помощь людям в кризисных ситуациях. Но существующие Женевские конвенции и два протокола к ним наделяют нас правом помогать странам этого договора распространять, популяризировать и вводить в местное законодательство нормы международного права. Поэтому в странах, где нет кризисов, мы работаем с национальными правительствами, с вооруженными силами, с другими органами власти. МККК возобновил работу делегации в России в 1992 году. В то время мы, с одной стороны, участвовали в решении гуманитарных проблем на Северном Кавказе. С другой, так как СССР распался, новое государство Россия пересматривало международные обязательства, ранее взятые на себя Советским Союзом, и подтверждало их. В том числе они включали Женевские конвенции и другие обязательства международного права. Что касается сегодняшней работы в России, то новое время изменило проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться. В мире развивается множество конфликтов, и Россия, как член Совбеза ООН, может играть важную роль — помогать людям, оказавшимся в кризисных ситуациях на конфликтных территориях, доставлять гуманитарную помощь.

— Как МККК координирует свои действия с российскими военными в Сирии?

— У МККК есть большой опыт в проведении гуманитарных операций, поэтому мы стараемся привлечь внимание и военных, и правительства на то, как их действия будут сказываться на гражданском населении. Мы независимая и нейтральная организация и ведем нашу работу, не поддерживая ни одну из сторон конфликта. Относительно ведения военных действий в международном праве есть понятия соразмерности, военной необходимости применения оружия, проведения различий. На эти темы мы и ведем диалоги с российскими представителями, в частности с Минобороны. Рассказываем, что военной необходимостью нельзя оправдывать разрушение городской инфраструктуры, что могут быть определенные последствия и как их предотвратить. В диалоге с МО мы даем свою оценку ситуации: как военные действия сказываются на жизни мирного населения, есть ли у людей доступ к питьевой воде, к услугам здравоохранения, есть ли крыша над головой, могут ли дети ходить в школу? Мы хотим, чтобы военные учитывали это при планировании операций. Современные конфликты сегодня развиваются не как в прошлом, когда армии собирались, выходили в поле и воевали. Сейчас боевые действия ведутся в городах, при этом возникают проблемы и у населения городов, и у самих военных, которые не привыкли вести бои в густонаселенных районах. Поэтому мы стараемся облегчить участь гражданского населения, говоря о них с военными.

— Я правильно понимаю, что именно этому будет посвящено мероприятие, которое вы готовите совместно с Минобороны РФ в октябре?

— Да, впервые в России с 7 по 12 октября мы организуем SWIRMO — семинар по международным правилам, регламентирующим проведение военных операций. На него приедут представители военных ведомств более 70 стран, всего более 100 военнослужащих. Эксперты МККК, у многих из которых есть опыт военной службы, вместе с военными рассмотрят способы планирования боевых операций с учетом требований международного гуманитарного права. Мы постараемся рассказать о правилах войны, которые в ходе боевых действий защищают гражданское население, заключенных, раненых, потерпевших кораблекрушение, гражданские объекты. Напомним все, что описано в нормативных актах гуманитарного права, и поговорим о том, как соблюдать его в реальных боевых действиях.

— Правительство Сирии отчитывается, что готово к возвращению беженцев. Совпадают ли с этим оценки МККК?

— Разумеется, когда много людей вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий, лучшим решением будет их возвращение домой. Но возвращать их нужно не на пустое место. Чтобы вернувшимся людям не пришлось снова уезжать, нужно выполнить несколько условий. Во-первых, возвращение должно быть добровольным. Люди должны быть хорошо информированы — они должны знать, куда им можно вернуться, какие там будут условия. Само возвращение должно происходить в безопасной обстановке доверия, чтобы, вернувшись домой, люди не оказались в опасной ситуации. Это основные условия для долговременного возвращения. Я не располагаю полноценной информацией о ситуации в Сирии, но, по данным моих коллег, ситуация там пока далека от совершенства. Все еще нужно обеспечить базовые потребности для возвращения людей — электричество, водоснабжение, крышу над головой и безопасность.

— Что вам известно о возможном расформировании лагеря «Эр-Рукбан»?

— МККК не работает в «Эр-Рукбане», но, судя по той информации, что у нас есть, ситуация там плачевная. Мы приветствуем любые шаги, которые будут способствовать улучшению жизни людей в лагере или их переселению. Но, как я ранее упомянул, людям важно, чтобы они покидали лагерь добровольно, знали, куда они пойдут после, какие там будут условия.

— Знаю, что МККК работает в лагере «Аль-Хол», какая там ситуация?

— Очень напряженная. Инфраструктура лагеря не способна справиться с таким потоком людей: на сегодняшний день там 70 000 человек, из них 2/3 — это женщины и дети.

— Это правда, что большая часть из них — семьи боевиков?

— Для МККК это не имеет значения. Мы видим их как людей, которые находятся в кризисном состоянии и которым срочно необходима гуманитарная помощь. Они не вооружены, они нуждаются в медицинской помощи. Многие проделали очень большой путь, чтобы попасть в лагерь, и им нужна помощь врачей. Мы готовим для них 1 млн порций горячей еды в месяц, поставили 500 дополнительных палаток для вновь прибывших, разбили полевой госпиталь. Мы также помогаем людям найти своих близких, потому что многие потеряли с ними связь. Им приходилось в спешке покидать свои дома, не предупредив никого, без телефонов… Кроме того, в лагере более 7000 иностранцев, и они тоже без связи с родными.

— В «Аль-Хол» не могут попасть СМИ, и, похоже, вы единственные, у кого есть объективная информация о происходящем в лагере. Вам самим тяжело там работать?

— Да, нам тоже трудно. Особый вызов заключается в том, что «Аль-Хол» находится в труднодоступной части страны. Нашим коллегам бывает непросто добраться туда, чтобы помочь людям, нелегко доставить туда необходимые ресурсы. Мы тщательно выбираем команду для работы в лагере: подбираем людей с необходимыми профессиональными навыками, со знанием арабского языка. Кроме того, мы работаем с сирийским обществом Красного Полумесяца, частью МККК.

— Как относятся беженцы к вашим сотрудникам?

— Знаете, мы не ждем благодарности. Нам важно помочь им, когда они нуждаются. Помимо материальной помощи — питьевой воды, продовольствия, крыши над головой — они нуждаются в психологической. Им пришлось бежать из мест, в которых бушевала война со всеми ее последствиями. Они видели смерть, разрушения, а в конце оказались в лагере для беженцев, где условия жизни не соответствовали никаким стандартам. Из детей большей части нет и пяти лет. То, что они пережили, отложит свой отпечаток.

— Вы представляете, какими они вырастут, как именно это на них повлияет?

— Мы не знаем, какое будущее их ждет, мы стараемся им помочь в настоящем. Знаем, что некоторые страны возвращают детей, которые находятся в сирийских лагерях. МККК со своей стороны готов максимально содействовать в этом процессе.

— Ихтияр, мы с Вами говорим не только накануне семинара SWIRMO, но и в первый день работы конференции по миграции в Москве. Как миграции меняют наш мир?

— МККК занимается проблемами миграции в ее гуманитарном измерении. Для нас есть три аспекта проблемы. Когда люди уезжают, они теряют контакт с членами своей семьи в стране рождения, и мы помогаем восстановить его. Второй аспект возникает, когда люди пускаются в путь без документов и в другой стране их определяют в центры временного размещения, где они также теряют контакт с семьей. Третий аспект — мигранты, которые пропадают без вести. Родные и близкие не знают, что с ними происходит, и мы помогаем узнать их судьбу. Миграции приводят к проблемам в странах, откуда люди уезжают, в тех, которые они пересекают по дороге, и в странах назначения. Мы стараемся решить гуманитарные проблемы на всех этапах этих процессов.

— Появились ли за последние годы новые причины для миграции людей?

— Изменение климата заставляет людей мигрировать. Восемь из десяти стран, где меняется климат, страдают от вооруженных конфликтов. Климат влияет на доступ к ресурсам и на их объемы. Это провоцирует конфликты и еще больше усугубляет положение людей, живущих на этих территориях. Они вынуждены переезжать в города или другие регионы. Иногда это приводит к конфликтам между оседлыми жителями, кочевниками, земледельцами, скотоводами.

— По вашим наблюдениям за миграционными процессами, почему в большинстве вынужденные переселенцы после депортаций, войн, катаклизмов все же возвращаются домой?

— Конечно, это индивидуальный выбор человека. Он должен знать, будет ли у него на исторической родине жилье, работа. По своему опыту могу сказать, что, когда людей вынуждают переехать из-за конфликта, большинство хочет вернуться. Дом есть дом.