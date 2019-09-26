Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели сына

Москва, 26 сентября. Основатель легендарной группы «Кино» Виктор Цой во время страшной аварии не спал за рулем, заявил 81-летний отец покойного музыканта Роберт Цой, комментируя новую версию гибели сына.

Напомним, раннее судебный эксперт и руководитель петербургского Центра независимых экспертиз «Аргумент» Наталья Потлачук после того, как изучила материалы дела, заявила, что человек, уснувший за рулем, теряет контроль над машиной, «из-за чего куда-то сворачивает и движется в направлении, заданном этим случайным поворотом».

«Если предположить, что Цой свернул на обочину случайно, уснув и потеряв контроль за машиной, он должен был продолжить движение по направлению. В этом случае его «Москвич» оказался бы в поле, а не на проезжей части на пути следования «Икаруса», — объяснила Потлачук.

В беседе с корреспондентом kp.ru Роберт Цой прокомментировал эту информацию, отметив, что его сын не спал за рулем. Он напомнил, что настаивал на этом еще 29 лет назад.