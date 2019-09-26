Минобороны назвало число кораблей и подлодок РФ, находящихся в Тартусе

Москва, 26 сентября. Две подводные лодки, два боевых корабля, три катера и три судна обеспечения ВМФ РФ находятся в сирийском порту Тартус, где у России есть пункт материально-технического обеспечения. Такие данные в четверг привело министерство обороны РФ.

«Вчера подводная лодка, выполнявшая в течение трех недель задачи в море, ошвартовалась, экипаж отдыхает в пункте базирования Тартус. Вторая подлодка, пополнив запасы, готовится к выходу в море», — пояснил командир оперативного командования в дальней морской зоне Сергей Тронев.

Ранее сообщалось, что в пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе появилась судоремонтная мастерская. Она заработает 15 октября. В настоящее время осуществляется монтаж оборудования.

Напомним, что пункт материально-технического обеспечения МВФ России находится в Тартусе с 1971 года. Его охраняют два взвода морских пехотинцев. Кроме того, Россия имеет авиабазу в сирийском Хмеймиме, где находятся самолеты ВКС РФ, выполняющие участие в операции против находящихся на территории Сирии террористических группировок.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории арабской республики иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии — это Россия и Иран.