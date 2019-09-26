Глава Marvel снимет новые «Звездные войны»

Лос-Анджелес, 26 сентября. Руководитель киностудии Marvel Кевин Файги снимет новый фильм франшизы «Звездные войны» для Disney. Об этом рассказал сопредседатель компании Алан Хорн.

По его словам, после выхода последнего фильма трилогии «Звездные войны: Скайуолкер. Восход» президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди откроет новую главу в истории франшизы.

«Принимая во внимание, что Кевин Файги – большой поклонник саги, имеет смысл двум выдающимся продюсерам поработать над новым проектом вместе», — отметил Хорн.

Как уточнили СМИ, Файги еще в конце лета начал вести переговоры с Disney по этому проекту. Поскольку фильм «Звездные войны: Скайуолкер. Восход» выйдет на большие экраны только в декабре, неудивительно, что студия пока не разглашает подробности продолжения франшизы.

Exclusive: 'Star Wars' shocker — Marvel's Kevin Feige developing new movie for Disney https://t.co/uzCDfSOGvv pic.twitter.com/COxIeHwy2S — Hollywood Reporter (@THR) 26 сентября 2019 г.

Напомним, тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги появился на YouTube-канале Star Wars в конце августа. Режиссером картины является Джей Джей Абрамс, который снял седьмую часть. Мировая премьера запланирована на 18 декабря, российские зрители увидят фильм на день позже, пишет «Культуромания».

Тем временем Sony Pictures официально подтвердила уход Человека-паука из киновселенной Marvel. При этом фанаты настолько недовольны решением компании, что намерены «штурмовать» офисы киностудии, чтобы вернуть любимого персонажа. Мирную акцию поклонники планируют провести 19 октября текущего года и посетить офисы Sony Pictures в Нью-Йорке и Калвер-Сити.