Европа снимает часовых

Пока весь мир с восторгом наблюдал, как девочка Грета Тунберг выбивает себе компенсации за то, что взбесилась с жиру, произошло еще одно, не столь яркое, но весьма знаменательное событие — 19 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой объявил советско-германский Договор о ненападении от 1939 года причиной Второй мировой войны.

Документ был подготовлен по инициативе Литвы при поддержке польских депутатов.

«Вторая мировая война, самая разрушительная в истории Европы, стала непосредственным следствием печально известного нацистско-советского Договора о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как пакт Молотова — Риббентропа, и его секретных протоколов, в соответствии с которыми два тоталитарных режима, задавшиеся целью завоевать мир, делили Европу на две зоны влияния».

В документе также говорится, что Европарламент «глубоко обеспокоен попытками сегодняшнего российского руководства искажать исторические факты и оправдывать преступления, совершенные советским тоталитарным режимом, считает их опасной составляющей информационной войны, ведущейся против демократической Европы с целью ее разделить, и поэтому призывает комиссию решительно противостоять этим усилиям».

Кроме этого, ЕП заложил правовые основы для сноса памятников и мемориалов советским солдатам, погибшим при освобождении Европы от нацизма.

«Дальнейшее наличие в общественных местах в ряде государств-членов памятников и мемориалов (парки, площади, улицы и т. п.), прославляющих тоталитарные режимы, — отмечается в резолюции, — создает предпосылки для искажения исторических фактов о последствиях Второй мировой войны и для пропаганды тоталитарной политической системы».

Примечательно тут вот что.

В первоначальном варианте резолюции для обоснования тезиса о том, что СССР наряду с фашистской Германией собирался завоевать мир, приводилась так называемая «секретная речь Сталина», якобы произнесенная им 19 августа 1939 года на Политбюро. В частности, в этой речи было сказано следующее:

«Повторяю, что в ваших интересах, чтобы война разразилась между рейхом и англо-французским блоком. Для нас очень важно, чтобы эта война длилась как можно дольше, чтобы обе стороны истощили свои силы. Именно по этим причинам мы должны принять предложенный Германией пакт и способствовать тому, чтобы война, если таковая будет объявлена, продлилась как можно дольше».

Какая кровожадность. Какое коварство и вероломство.

Впервые эта речь была опубликована 28 ноября 1939 года французским агентством Havas (сейчас это достойное издание, прославившееся своей правдивостью, именуется «Франс Пресс») и была немедленно и публично названа Сталиным фальшивкой. В настоящий момент историки располагают сведениями, что в указанный день имело место лишь решение Политбюро о временном отказе от мобилизации железнодорожников ряда регионов Дальнего Востока. Журнал посещений кабинета Сталина также не содержит никаких сведений о заседаниях.

Источником информации об этой речи был французский журналист Анри Рюффен, который после оккупации Франции Гитлером продолжил свою журналистскую деятельность во Франции и переиздавал «речь Сталина» с некоторыми дополнениями, рельефно выпячивающими отвратительную сущность большевизма.

Историк Иван Петров, занимавшийся этим документом, пришел к выводу, что «…анализ всех известных ее вариантов дает основания для вывода о существовании одного основного или первоначального текста, распространенного 28 ноября 1939 года агентством «Гавас», а затем опубликованного в Revue de Droit International de Sciences Diplomatiques et Politiques, и его доработанного варианта, оказавшегося не позднее 23 декабря 1940 года в распоряжении службы разведки и контрразведки при правительстве Виши, т. е. того варианта «речи Сталина», который впоследствии был обнаружен в Москве. Ссылка в сопроводительной бумаге к нему на указания по использованию текста «речи Сталина» офицерами спецслужбы дает основания для предположения, что обе статьи Рюффена, а также публикация этого текста в книге де Ла Праделя увидели свет не без участия этой спецслужбы».

Проще говоря, перед нами плод деятельности французских коллаборационистов — французов, работавших на Гитлера. Этот плод, давно переваренный историками и отправившийся после этого по назначению в канализацию, снова был извлечен на свет божий польскими и литовскими политиками, отмыт от нечистот и возвращен в актуальную повестку.

Поразительно то, что сама ссылка на документ в итоговый текст резолюции не вошла, а вот «обоснованное» им утверждение о том, что СССР стремился к развязыванию Второй мировой войны с целью завоевания мира, никуда не делся. Он как бы повис в воздухе.

Почему так вышло? Потому что в процессе работы европарламентарии поняли, что ссылка на откровенную фальшивку подорвет их работу, выставит их на посмешище. Почему в таком случае не убрали тезис о стремлении СССР к завоеванию мира? Потому что в этом и был смысл резолюции.

Проще говоря, даже те европарламентарии, которые до начала работы с документом не знали о том, что базируют свои заявления на фальшивках, в процессе работы узнали об этом. И это их не остановило.

Европарламентарии сознательно солгали, потому что этого требует современная политика ЕП в отношении к России.

В качестве контрастного объекта для сравнения могу привести прямую речь Гарри Трумена от 24 июня 1941 года.

«Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и таким образом пусть они убивают как можно больше...»

И ничего. Никто не возлагает на США вину за количество жертв Второй мировой, хотя действия США вполне укладываются в труменовскую концепцию.

Не остановило европарламентариев и то, что Вторая мировая война к моменту подписания советско-германского договора уже шла.

Уже состоялась нанкинская резня в подаренном Англией Японии Китае. Уже насиловали кореянок. Уже были битвы на Хасане и Халхин-Голе. Уже сражались советские и германские солдаты друг с другом в Испании.

Но политическая целесообразность требует не помнить этого, а начинать отсчет войны именно с 1939 года. Потому, что тогда за пределами этой войны останутся все предыдущие предательства и преступления — и аншлюс Австрии, и уничтожение Чехословакии.

Все это требуется забыть так прочно, как будто этого и не было или же не имело рокового и решающего значения. Выбор правильной точки отсчета для этого — самое верное инструментальное решение.

Данная резолюция Европарламента решает самые насущные проблемы европейской бюрократии.

Во-первых, евробюрократия снимает с США и Европы какую-либо ответственность за развязывание Второй мировой войны. Де-факто она снята и с Германии потому, что новая Германия уже не является правопреемником рейха. Россия же является продолжателем дела СССР, а следовательно, продолжает и нести ответственность за его действия, которые только что объявлены в той же степени преступными, как действия Германии.

Во-вторых, эта резолюция открывает путь для цензуры. Поскольку всякие отличные от изложенной в резолюции версии о природе Второй мировой войны в этой же резолюции фактически определены как «российская пропаганда», которой надо противодействовать, историки, не готовые подчиниться евробюрократии, автоматически могут быть зачислены в фальсификаторы истории и агенты Кремля. И это уже не пропагандистский штамп, а правовое понятие.

Резолюция снимает неприкосновенность с памятников советским солдатам, погибшим при освобождении Европы от нацизма. Снос этих памятников будет прекрасной массовой пропагандой в тех странах, которые назначены ключевыми фигурами в ходе будущего военного противостояния с Россией. Это страны Прибалтики и Польша.

Евробюрократия для сохранения своей власти над Европой готовит в Европе войну.

Уверен, что следующие заявления Европарламента будут напрямую оспаривать суверенитет России над Калининградской областью, осуждать милитаризацию Калининграда и иными способами подготавливать общественное мнение к возможной блокаде Калининграда.

Запад всегда смотрел на Россию как на зеркало, в котором отражался он сам, но не во внешнем лощеном лицемерном виде «цивилизатора» и идеалиста, а в истинном виде — убийцы и хищника. Россия заставляла Запад разгадывать загадку о ее происхождении и целях, и, не зная ответа, Запад судил об РФ по себе и дрожал от ужаса.

Когда же Запад догадывался об истинной роли России в истории, он с яростью бросался на нее потому, что видел в стране предел своему могуществу, а следовательно, и праведности. Если этот предел создан не случайной прихотью, а промыслом, то, следовательно, он — человек Запада — вовсе не вершина цивилизации. Если Бог защищает от него историю, то история — больше и важнее Запада.

Поэтому человек Запада многие века потратил на то, чтобы доказать, что Россия — это ошибка и случайность. Каждый западный царек, взобравшийся на шеи остальным, обязательно приходил сюда, чтобы решить свои вопросы с Богом. Результаты всем известны.

Памятники советским воинам по всей Европе — это напоминание Европе и о ее неправедности, и о наказании за нее, и о том, откуда пришла кара. Именно это европейцам предлагают как можно скорее забыть.

У Высоцкого была хорошая строчка: «Наши павшие нас не оставят в беде, наши мертвые как часовые».

Европа убирает наших часовых.

И именно оттуда, где этим занимаются активнее всего, стоит ждать очередной попытки европейцев доказать себе, что вся прошлая история их взаимоотношений с Россией была лишь чередой совпадений, случайностей и рокового невезения, а не промысла.