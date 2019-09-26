Минздрав Чечни рассказал о самочувствии Кадырова

Грозной, 26 сентября. Власти Чечни прокомментировали слухи о некоем серьезном заболевании, от которого страдает глава республики Рамзан Кадыров. Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отметил, что Кадыров действительно испытывает недомогание, однако речь всего-навсего идет об обычном ОРЗ.

«Это совершенно нормальное явление для любого здорового организма ввиду сезонных климатических изменений. На данный момент здоровью руководителя региона ничего не угрожает», — отметил он.

Сулейманов добавил, что руководитель региона приступит к своим обязанностям в самое ближайшее время. Ранее один из Telegram-каналов распространил информацию о том, что глава Чечни серьезно болен и готовится к отправке в Москву для получения качественной медицинской помощи.

Отметим, что сам Кадыров является приверженцем здорового образа жизни и спорта. Накануне он предложил запретить распространение в Чечне электронных сигарет. Политик

Глава Чечни призвал провести проверки салонов красоты и магазинов спортивного питания, чтобы убедиться, что в них не предлагают некачественные препараты или ведут торговлю без лицензии. Он напомнил, что неквалифицированные косметологи могут предлагать своим клиенткам некачественные препараты, которые, зачастую, доводят их до больничной койки.