Бизнес-омбудсмен заявил о неготовности России к четырехдневной рабочей неделе

Уфа, 26 сентября. Россия не готова к переходу на четырехдневную рабочую неделю при нынешней экономической модели. Об этом заявил бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов на Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе.

«Страна к этому не готова, чтобы вводить четырехдневную рабочую неделю, нужно иметь такую же производительность труда, и даже выше, стран, которые сегодня могут сокращать рабочую неделю», — пояснил Титов.

Он также добавил, что для перехода на четырехдневную рабочую неделю необходимо изменить нынешнюю экономическую модель. По словам Титова, для сокращения рабочей недели необходимо наращивать производительность труда, для этого нужны, технологии, инвестиции и новая налоговая политика.

Напомним, впервые идею возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю озвучил премьер-министр России Дмитрий Медведев в июне 2019 года. Представители федерации независимых профсоюзов России поддержали идею главы российского правительства, отметив, что при этом должен сохраниться прежний уровень оплаты труда.

В свою очередь глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что четырехдневная рабочая неделя осложнит достижение промышленностью целевых показателей по производству и экспорту продукции.

В середине сентября заместитель министра экономического развития России Петр Засельский заявил, что Минтруд РФ планирует ввести в тестовом режиме четырехдневную рабочую неделю на предприятиях, которые задействованы в нацпроекте по повышению производительности труда.