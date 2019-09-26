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Партия Порошенко осталась недовольна переговорами Трампа и Зеленского

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Партия Порошенко осталась недовольна переговорами Трампа и Зеленского

Киев, 26 сентября. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» раскритиковала заявления украинского лидера Владимира Зеленского в разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом. 

В заявлении «ЕС» отмечается, что «опрометчивые высказывания президента ставят под сомнение международную поддержку Украины». По мнению сторонников Порошенко, тот факт, что стенограмма была опубликована без согласования с Зеленским, свидетельствует о низком уровне коммуникации между офисами президентов Украины и США.

Больше всего представителей «ЕС» возмутило заявление украинского лидера о том, что новый генпрокурор является «100 процентов его человеком». В заявлении подчеркивается, что данный факт «ставит под сомнение независимость и беспристрастность на только самого генпрокурора, но и прокуратуры как института в целом».

«Европейская Солидарность» с глубоким беспокойством отмечает, что подобные опрометчивые и непродуманные высказывания президента могут осложнить международную поддержку Украины», — говорится в заявлении политсилы.

В «ЕС» посчитали необходимым пригласить в Верховную раду генпрокурора Руслана Рябошапку «для разъяснения конфликта интересов и позиции, что он является «человеком президента», а не слугой закона». 

Партия Порошенко осталась недовольна переговорами Трампа и Зеленского

Ранее в американских СМИ появилась информация, что глава Белого дома в ходе телефонных переговоров с Зеленским потребовал от украинского лидера инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, который являлся членом совета директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings.

25 сентября администрация президента США опубликовала расшифровку телефонного разговора Трампа с Зеленским, передавала «Газета.ру». В ходе переговоров Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы Зеленский изучил дело о коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена. В свою очередь Зеленский пообещал изучить детали данного дела, отметив, что расследование в отношении Хантера Байдена будет максимально открытым. В этот же день Конгресс США начал процедуру импичмента Дональда Трампа.

Позднее Министерство юстиции США рассмотрело содержание этого телефонного разговора и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов, передавал RT.

Федеральное агентство новостей представило перевод опубликованной Белым домом стенограммы переговоров президентов США и Украины.

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