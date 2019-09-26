Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

МЧС РФ подтвердило запрет на курение на балконах с 1 октября

38
0 Оставить комментарий

МЧС РФ подтвердило запрет на курение на балконах с 1 октября

Москва, 26 сентября. МЧС РФ подтвердило, что с 1 октября вступает в силу запрет на курение на балконах и лоджиях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Запрет касается курения на балконах», — цитирует РИА Новости собеседника.

Напомним, российское правительство ратифицировало изменения в правилах противопожарной безопасности, предусматривающих введение запрета на использование открытого огня на балконах квартир, отелей и общежитий. Так, россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах домов. Помимо этого, установлены новые требования к обеспечению пожарной безопасности больниц и кинотеатров.

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев заявил, что в новых правилах противопожарной безопасности нет прямого запрета курения на балконах. С его точки зрения, они в первую очередь коснутся «алкоголиков, которые жарят шашлыки на лоджии».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров