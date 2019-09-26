МЧС РФ подтвердило запрет на курение на балконах с 1 октября

Москва, 26 сентября. МЧС РФ подтвердило, что с 1 октября вступает в силу запрет на курение на балконах и лоджиях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Запрет касается курения на балконах», — цитирует РИА Новости собеседника.

Напомним, российское правительство ратифицировало изменения в правилах противопожарной безопасности, предусматривающих введение запрета на использование открытого огня на балконах квартир, отелей и общежитий. Так, россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах домов. Помимо этого, установлены новые требования к обеспечению пожарной безопасности больниц и кинотеатров.

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев заявил, что в новых правилах противопожарной безопасности нет прямого запрета курения на балконах. С его точки зрения, они в первую очередь коснутся «алкоголиков, которые жарят шашлыки на лоджии».