США пытаются создать экономическую блокаду Сирии новыми санкциями против России

Новые санкции США направлены и против Дамаска, и против Москвы. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Давление со стороны США

Соединенные Штаты внесли в черные списки пять судов, одну фирму и трех физических лиц за поставки авиационного топлива Вооруженными силам Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике (САР). Об этом объявила пресс-служба министерства финансов США.

Под американскими санкциями оказались фирма Maritime Assistance («Мэритайм эссистэнс»), которая, как утверждает американское ведомство, якобы является «подставной компанией» «Совфрахта», а также ее сотрудники Карен Степанян, Иван Окороков и Илья Логинов. Кроме того, в черный список попали суда «Язь», «Сиг», «Судак», «Пассат» и ОТ-2077.

Согласно информации правительства США, перечисленные суда являются собственностью компании «Транспетрочарт». Ограничительные меры Соединенных Штатов в отношении «Совфрахта» и «Транспетрочарта» были введены еще в 2016 году.

Как утверждает Минфин США, Вашингтон таким образом ликвидировал «схему обхода [американских] санкций», которая была направлена на содействие «доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии».

В свою очередь заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва считает абсолютно неприемлемыми новые ограничительные меры США.

«Это, видимо, продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях, которые мы считаем абсолютно неприемлемыми», — сказал Вершинин журналистам.

«У США отсутствуют тормоза»

Как отметил Дмитрий Родионов, в России, к сожалению, многие начали забывать, что ни одни американские санкции, а их с 2014 года введено уже несметное количество, отменены не были.

«Подсчитать их — дело непростое, но тем, кого они непосредственно касаются, должны ни на секунду не забывать, что санкционный механизм работает как капкан — можно пытаться его обойти, но глупо совать туда руку, в надежде, что что-то не сработает. Все срабатывает и будет срабатывать», — пояснил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, цель этой политики — создать максимальное число неудобств России. Причем всем — от бизнеса, до простых граждан, чтобы оказать максимальное давление.

«Можно сколько угодно махать рукой, будучи уверенным, что у нас это не сработает, но на санкционную политику это не повлияет никак — она будет работать всегда. Вспомним знаменитую поправку Джексона-Вэника, которая действовала почти сорок лет, из них 21 год — уже после распада СССР. Вот и эти санкции будут действовать хоть 50, хоть 100 лет — пока в США кардинально не поменяется внешняя политика, а предпосылок для этого нет и не предвидится, кто бы ни занимал Белый дом. Механизм будет работать сам по себе, независимо от людей, даже когда умрут все, кто его разработал и запустил», — уверен Дмитрий Родионов.

И, заметил эксперт, даже тот факт, что все больше и больше людей по всему миру не только понимают абсурдность и нелегитимность экстерриториальных санкций как вида, ни на что не влияет.

«Если ты не согласен с решениями США, значит, ты враг Америки со всеми вытекающими. Незнание американских законов никого не освобождает от их выполнения по всей планете. В данном случае абсурдность еще и в том, что российские корабли доставляют российское топливо для российской базы. Но их это вообще не волнует. Раз везут в Сирию — значит, срабатывает механизм «капкана», который «захватывает» все, что засветилось в зоне его действия», — добавил Дмитрий Родионов.

Политолог выразил мнение, что эти санкции направлены против Дамаска, США пытаются создать экономическую блокаду, чтобы заставить президента САР Башара Асада сдаться. Санкции направлены и против России, чтобы заставить ее уйти из Сирии.

«Они направлены прежде всего против тех, кто оспаривает мировое господство США. Неважно, в Сирии, Венесуэле, Корее — где угодно. Политика санкций уже создала такую хитрозапутанную паутину, что расплести ее за раз будет просто нереально. Даже если представить себе, что когда-то в США появится вменяемая власть, которая откажется от этой политики, на распутывание этого клубка и отмену ограничений, уйдут годы, а то и десятилетия. Но на такое в обозримом будущем рассчитывать не стоит», — рассказал Дмитрий Родионов.

Эксперт подчеркнул, что США уже не смогут остановиться просто потому, что «у них сломаны тормоза». Это рано или поздно может привести к серьезной аварии всей системы мироустройства, заключил Родионов.