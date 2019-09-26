В МИД РФ рассказали, кто будет председательствовать в конституционном комитете Сирии

Москва, 26 сентября. Представители правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества будут сопредседательствовать в конституционном комитете страны. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

Дипломат указал, что процедура принятия решений в новом органе уже согласована. Примерно через месяц, по его словам, состоится официальный запуск работы конституционного комитета с участием 150 членов.

Богданов добавил, что участники представляют три группы — власти страны, оппозицию и гражданское общество. В настоящее время решается вопрос, кто будет председателем комитета.

«Есть разные идеи, но я так понимаю, что будет сопредседательство», — добавил Богданов.

Дипломат уточнил, что имена сопредседателей конституционного комитета Сирии уже определены, но пока разглашать их рано.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на днях объявил, что министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем и специальный посланник ООН Педерсен достигли в ходе встречи в Дамаске окончательной договоренности по составу конституционного комитета страны. Стороны также обсудили механизмы функционирования органа, который займется выработкой конституционной реформы.

Глава МИД Сирии Валид Муаллем при этом уточнил, что власти страны перестанут участвовать в работе конституционного комитета, в том случае, если почувствуют внешнее влияние на его деятельность. По его словам, первое заседание запланировано на 30 октября.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Правительственные войска к настоящему моменту освободили практически всю территорию страны от незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории страны были разбиты при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.