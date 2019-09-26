Судоремонтная мастерская появилась на базе ВМФ России в Сирии

Москва, 26 сентября. Судоремонтная мастерская появилась на базе ВМФ России в сирийском Тартусе. Об этом в четверг заявил заместитель командира российского оперативного командования в дальней морской зоне Евгений Гущин.

«Судоремонтная мастерская занимает 2,1 кв. км. Предназначена для выполнения гарантийных ремонтов, технического обслуживания, регламентных работ кораблей и судов, находящихся в порту Тартус», — рассказал он журналистам.

По словам Гущина, мастерская начнет работу 15 октября. В настоящее время идет монтаж оборудования. В задачи судоремонтного центра входит оперативное устранение неполадок на российских судах.

Напомним, что пункт материально-технического обеспечения МВФ России находится в Тартусе с 1971 года. Его охраняют два взвода морских пехотинцев. Кроме того, Россия имеет авиабазу в сирийском Хмеймиме, где находятся самолеты ВКС РФ, выполняющие участие в операции против находящихся на территории Сирии террористических группировок.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории арабской республики иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии — это Россия и Иран.