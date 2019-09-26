Сирия нашла новые доказательства лжи «Белых касок» о «химатаке» в Хан-Шейхуне

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) нашли в Хан-Шейхуне в южной части провинции Идлиб подземный опорный пункт, где, как было выяснено, союзная боевикам псевдогуманитарная организация «Белые каски» осуществляла подготовку к масштабной химической провокации, развернувшейся в апреле 2017 года. Подробности – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Как рассказал работникам прессы полковник войск САР Абу аль-Карим Шейх, в одной из более чем десяти обнаруженных под Хан-Шейхуном подземных пещер было определено точное место, где «волонтерами» велись съемки сфабрикованного видео. Там же были найдены фирменные жилеты «белокасочников».

Представитель САА лично продемонстрировал журналистам данные помещения, где разыгрывались сцены в больнице – будто бы раненым в ходе «химатаки» оказывалась срочная медпомощь. Многие мировые эксперты, однако, почти сразу разоблачили «правозащитников», однозначно установив, что представленные ими видеоматериалы полностью фейковые.

Однако тогда это не убедило американского лидера Дональда Трампа, который приказал еще даже до начала официального расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нанести как бы «ответный» удар по Сирии. В результате по военному аэродрому «Шайрат» к югу от Хомса в апреле 2017 года было выпущено 59 крылатых ракет «Томагавк». Серьезного ущерба эта атака не принесла, однако она стала первым открытым прецедентом прямой военной агрессии американцев против САР.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый крепкий аргумент, доказывающий ложь роликов «Белых касок». Предыдущие Запад «не заметил», обратит ли он внимание на эти новые сведения? Координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков считает, что слишком надеяться на это точно не стоит.

«Чем больше сирийские военные будут освобождать территорий, находившихся под контролем разных террористических групп, в том числе в Идлибе, тем больше будет находиться фактуры, так или иначе связывающей данные незаконные формирования боевиков с «Белыми касками» и разными внешними структурами – не только с Запада, но и, например, из стран Персидского залива. Все это, безусловно, будет всплывать, но другой вопрос в том, что западные СМИ и политики не хотят и «не видят» этой фактуры», – подчеркнул эксперт.

Соответственно, вряд ли стоит всерьез рассчитывать, что в этот раз будет как-то по-другому. Скорее всего, главные мировые издания, обсуживающие интересы США и их союзников, обойдут вниманием эти новые факты, добытые военнослужащими САР.

«Наверно, было бы все-таки несколько наивно полагать, что что-то вдруг поменяется, и Запад вдруг захочет изучить эту аргументацию, признать свои ошибки и констатировать, что, мол, все, что мы делали до этого в Сирии, – неверно. Возможно, будут какие-то отдельные признания спустя пять или десять лет со стороны бывших и ушедших в отставку сотрудников спецслужб, работников каких-то крупных изданий. Не исключаю, что они действительно расскажут, что сотрудничество с радикалами велось, что «Белые каски» намеренно работали на создание фейковой информации для последующего ее использования в политических целях», – заметил собеседник ФАН.

Однако и при таком исходе данные возможные признания все равно не будут широко услышаны и будут также замалчиваться, уверен он.