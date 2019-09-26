В Крыму назвали пустыми словами обещание Трампа вернуть полуостров Украине

Симферополь, 26 сентября. Обещание президента США Дональда Трампа вернуть Украине Крым является «пустыми словами», потому что полуостров является российской территорией и все посягательства на нее бессмысленны. Такое мнение высказал в четверг глава комитета Государственного совета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«В данном случае обещания можно назвать пустыми словами. Для того, чтобы что-то вернуть, нужно это иметь. Крым является частью России, а не США, поэтому обещать вернуть чужую территорию — это бессмысленно и напрасная трата времени», — пояснил он РИА Новости.

Отметим, что обещание вернуть Крым Трамп сделал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер на переговорах с Трампом не мог не затронуть больную для Киева тему и вновь поставил вопрос о статусе Крыма.

Зеленский заявил, что данный регион якобы является украинской территорией, и у руководства страны нет «никаких вопросов по поводу общения и языка» (речь, вероятнее всего, идет о политике агрессивной украинизации, которая стала одна из причин, по которой жители Крыма решили вернуться в состав России). По его словам, сейчас госязык украинский, поэтому никаких разночтений нет. Трамп со своей стороны заверил коллегу, что Соединенные Штаты будут помогать Украине в вопросе возвращения утраченной территории, передает Infox.ru.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.