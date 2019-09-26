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В Совфеде рассказали, как крымский референдум разрушил план США по дестабилизации региона

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Ковитиди рассказала, как крымский референдум разрушил план США по дестабилизации региона

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди считает, что события «Крымской весны», общенародный крымский референдум и воссоединение Крыма и Севастополя с Россией разрушили задуманную США модель дестабилизации региона. Об этом она заявила на прошедшей 26 сентября в Дипломатической академии МИД РФ международной научно-практической конференции «Геополитическая трансформация Черноморского региона».

В своей речи сенатор от Республики Крым, председатель подкомитета по международному военно-политическому сотрудничеству комитета по обороне и безопасности подчеркнула, что выбор крымчан в марте 2014 года стал ключевым в становлении необратимого процесса формирования новой геополитической реальности — единого Черноморско-Каспийского региона.

«Важнейшим событием XXI века, без сомнения, является возвращение Крыма в Россию, которое трансформировало всю геополитику в Черноморском регионе и поставило точку в существовании однополярного мира, — подчеркнула Ковитиди. — Воссоединение Республики Крым с Россией разрушило 25-летний проамериканский проект установления «партнерских» отношений с «восточной силой». Дальнейшее осознание юридической обоснованности и законности воссоединения Крыма с РФ в 2014 году будет чрезвычайно важно для последующей геополитической безопасности Черноморского региона в целом».

Ковитиди рассказала, как крымский референдум разрушил план США по дестабилизации региона

Все жители южной и юго-западной частей постсоветского пространства стали не только свидетелями, но и активными участниками завершения процесса формирования новой геополитической реальности — единого Черноморско-Каспийского региона, где рождаются новые геополитические смыслы, переплетенные с интересами расположенных на этих территориях государств и проживающих народов, отметила член Совфеда.

Тем не менее западные страны не оставляют активных попыток дестабилизировать регион, нагнетая через подконтрольные СМИ, соцсети и другие инструменты влияния агрессивную антироссийскую истерию. Среди этих инструментов Ковитиди особо выделила информационные войны, работу с протестным электоратом, перевод внутриполитических вопросов во внешнеполитические проблемы, нагнетание политического градуса с использованием подконтрольных агентов влияния для распространения вражды между православным и мусульманским населением, славянскими народами.

«Стабильность в регионе и обеспечение его безопасности — это задача, степень актуализации которой во многом зависит от того, насколько Россия при реализации ключевых элементов мирового развития сможет работать «на опережение» своих многочисленных дальних и ближних «соседей», — подчеркнула в заключение сенатор.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в своем выступлении на конференции упомянул, что он был в числе тех членов Совфеда и Госдумы, которым власти США отказали в визах для запланированной поездки на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, тем самым фактически сорвав нормальную работу российской делегации.

Косачев отметил особую роль региона на современной геополитической карте мира, поскольку именно здесь находят отражение самые острые и нерешенные вопросы современного международного права и международных отношений.

«В Черноморском регионе, равно как и в других точках земного шара, сталкиваются геополитические интересы, возникает конкуренция держав за отстаивание собственных национальных интересов, но совершенно разными подходами — кто-то через попытку налаживания коллективных механизмов согласования этих интересов, а кто-то, как известно, через одностороннее навязывание своих собственных интересов, — сказал он. — Мне представляется, что регион Черного моря в этом смысле наиболее показателен, наиболее интересен».

Ковитиди рассказала, как крымский референдум разрушил план США по дестабилизации региона

Ректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Яковенко высказал убеждение, что необходимо искать асимметричные ответы на геополитические вызовы со стороны как региональных, так и нерегиональных государств.

«Мы совершенно четко видим наращивание военного присутствия со стороны нерегиональных держав, эта линия видна, — констатировал дипломат. — Здесь нужно подумать о том, что симметричные, жесткие ответы с точки зрения ситуации в Черноморском бассейне, конечно, могут быть, но на самом деле всегда лучше подумать насчет каких-то асимметричных вещей и над какими-то новыми развязками».

Он призвал экспертное сообщество выработать и предложить политическому руководству страны новые решения, новые видения на геополитические проблемы региона.

«Я хочу призвать всех подумать над какими-то твердыми, но альтернативными подходами к ситуации в Черноморском регионе, потому что всегда можно вести жесткую конфронтацию, и такие возможности есть. Но как политически повернуть некоторые вещи, как «сыграть» на конкретных интересах всех участников «Черноморского гамбита» — вот это задача как раз для экспертного сообщества», — подытожил Яковенко.

На конференции также выступили многие другие дипломаты и известные эксперты. Результаты будут обобщены и направлены в министерство иностранных дел РФ. По результатам работы уже подготовлен и опубликован сборник научных статей, посвященных вопросам региональной геополитики. 

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