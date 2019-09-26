В Совфеде рассказали, как крымский референдум разрушил план США по дестабилизации региона

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди считает, что события «Крымской весны», общенародный крымский референдум и воссоединение Крыма и Севастополя с Россией разрушили задуманную США модель дестабилизации региона. Об этом она заявила на прошедшей 26 сентября в Дипломатической академии МИД РФ международной научно-практической конференции «Геополитическая трансформация Черноморского региона».

В своей речи сенатор от Республики Крым, председатель подкомитета по международному военно-политическому сотрудничеству комитета по обороне и безопасности подчеркнула, что выбор крымчан в марте 2014 года стал ключевым в становлении необратимого процесса формирования новой геополитической реальности — единого Черноморско-Каспийского региона.

«Важнейшим событием XXI века, без сомнения, является возвращение Крыма в Россию, которое трансформировало всю геополитику в Черноморском регионе и поставило точку в существовании однополярного мира, — подчеркнула Ковитиди. — Воссоединение Республики Крым с Россией разрушило 25-летний проамериканский проект установления «партнерских» отношений с «восточной силой». Дальнейшее осознание юридической обоснованности и законности воссоединения Крыма с РФ в 2014 году будет чрезвычайно важно для последующей геополитической безопасности Черноморского региона в целом».

Все жители южной и юго-западной частей постсоветского пространства стали не только свидетелями, но и активными участниками завершения процесса формирования новой геополитической реальности — единого Черноморско-Каспийского региона, где рождаются новые геополитические смыслы, переплетенные с интересами расположенных на этих территориях государств и проживающих народов, отметила член Совфеда.

Тем не менее западные страны не оставляют активных попыток дестабилизировать регион, нагнетая через подконтрольные СМИ, соцсети и другие инструменты влияния агрессивную антироссийскую истерию. Среди этих инструментов Ковитиди особо выделила информационные войны, работу с протестным электоратом, перевод внутриполитических вопросов во внешнеполитические проблемы, нагнетание политического градуса с использованием подконтрольных агентов влияния для распространения вражды между православным и мусульманским населением, славянскими народами.

«Стабильность в регионе и обеспечение его безопасности — это задача, степень актуализации которой во многом зависит от того, насколько Россия при реализации ключевых элементов мирового развития сможет работать «на опережение» своих многочисленных дальних и ближних «соседей», — подчеркнула в заключение сенатор.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в своем выступлении на конференции упомянул, что он был в числе тех членов Совфеда и Госдумы, которым власти США отказали в визах для запланированной поездки на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, тем самым фактически сорвав нормальную работу российской делегации.

Косачев отметил особую роль региона на современной геополитической карте мира, поскольку именно здесь находят отражение самые острые и нерешенные вопросы современного международного права и международных отношений.

«В Черноморском регионе, равно как и в других точках земного шара, сталкиваются геополитические интересы, возникает конкуренция держав за отстаивание собственных национальных интересов, но совершенно разными подходами — кто-то через попытку налаживания коллективных механизмов согласования этих интересов, а кто-то, как известно, через одностороннее навязывание своих собственных интересов, — сказал он. — Мне представляется, что регион Черного моря в этом смысле наиболее показателен, наиболее интересен».

Ректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Яковенко высказал убеждение, что необходимо искать асимметричные ответы на геополитические вызовы со стороны как региональных, так и нерегиональных государств.

«Мы совершенно четко видим наращивание военного присутствия со стороны нерегиональных держав, эта линия видна, — констатировал дипломат. — Здесь нужно подумать о том, что симметричные, жесткие ответы с точки зрения ситуации в Черноморском бассейне, конечно, могут быть, но на самом деле всегда лучше подумать насчет каких-то асимметричных вещей и над какими-то новыми развязками».

Он призвал экспертное сообщество выработать и предложить политическому руководству страны новые решения, новые видения на геополитические проблемы региона.

«Я хочу призвать всех подумать над какими-то твердыми, но альтернативными подходами к ситуации в Черноморском регионе, потому что всегда можно вести жесткую конфронтацию, и такие возможности есть. Но как политически повернуть некоторые вещи, как «сыграть» на конкретных интересах всех участников «Черноморского гамбита» — вот это задача как раз для экспертного сообщества», — подытожил Яковенко.

На конференции также выступили многие другие дипломаты и известные эксперты. Результаты будут обобщены и направлены в министерство иностранных дел РФ. По результатам работы уже подготовлен и опубликован сборник научных статей, посвященных вопросам региональной геополитики.