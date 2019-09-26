МИД РФ предложил перенести заседания Первого комитета ГА ООН из США

Москва, 26 сентября. Россия предлагает проводить заседания Первого комитета Генассамблеи ООН не в США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, такая необходимость возникла из-за отказа Вашингтона выдавать визы российским делегатам, которые планировали принять участие в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Рябков отметил, что данная ситуация свидетельствует о том, что необходимо перенести международные мероприятия из Нью-Йорка на более устойчивые площадки.

«Мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению — есть такой орган — проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США», — пояснил Рябков.

По его словам, в настоящее время МИД РФ ожидает реакции других членов международного сообщества. При этом Рябков напомнил, что с подобными проблемами сталкиваются не только российские дипломаты.

«Не только Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс», — добавил он.

Ранее стало известно, что некоторые члены российской делегации не смогли получить американские визы, чтобы принять участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке. Американская сторона отказала в выдаче виз главе международного комитета Совета Федерации Константину Косачеву и еще девяти членам российской делегации.