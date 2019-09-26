Посольство РФ назвало речь президента Литвы на ГА ООН «дорожной картой», ведущей в тупик

Вильнюс, 26 сентября. Речь литовского президента Гитанаса Науседы на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, в которой значительное место отведено было России, ведет отношения Москвы и Вильнюса в полный тупик. Об этом заявили в посольстве РФ в европейском государстве.

В своем выступлении Науседа заявил, что Россия якобы «дестабилизирует» соседние страны, а Литва поддерживает независимость, территориальную целостность и суверенитет Грузии и Украины. Президент страны также подверг критике некоторых политиков, которые высказываются «о новом геополитическом пространстве от Атлантического океана до Владивостока».

В посольстве РФ отреагировали на речь Науседы, отметив, что она состояла из набора набивших оскомину антироссийских штампов. Дипломаты подчеркнули, что такое заявление вызывает чувство сожаления, и не исключили причастность к написанию текста «специалистами», поднаторевшими на выстраивании и реализации жесткого антироссийского курса официального Вильнюса.

В диппредставительстве назвали текст «дорожной картой», ведущей отношения России и Литвы в тупик.

«А выбираться из него рано или поздно придется. Пока, правда, неясно, кто с литовской стороны и когда займется этим. Подождем…» — говорится в сообщении.

Ознакомились с речью Президента ЛР Г.Науседы @GitanasNauseda на 74-й сессии ГА ООН, в которой значительное место отводится России. Изложенный набор набивших оскомину штампов применительно к нашей стране вызвал, признаем, чувство сожаления.https://t.co/FeGniYuF2k pic.twitter.com/CujgdJ18CA — RusEmb_LT (@RusEmb_LT) 26 сентября 2019 г.

Напомним, экономист Науседа победил во втором туре президентских выборов в Литве, завершившихся в мае этого года. Во время предвыборной кампании 55-летний политик заявлял, что стране необходим независимый президент, который знает о тенденциях развития современного мира.

В частности, Науседа указывал, что выступает за размещение в стране до 3, 5 тысячи военнослужащих Североатлантического альянса и против «жесткой риторики» в отношениях с Россией. Он выражал мнение, что спорные моменты нужно решать за столом переговоров, поскольку невозможно «закрыть все окна с соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях». Однако последнее выступление президента в ГА ООН, очевидно, полностью противоречит вышесказанному.

Отношения России и Евросоюза усложнились в 2014 году. После воссоединения РФ с Крымом демократическим и законным путем и обострения гражданской войны на Украине ЕС ввел санкции в отношении Москвы. Российская сторона неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики Запада.