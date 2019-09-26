Путин выразил соболезнования семье Ширака. События дня. ФАН-ТВ

Путин выразил соболезнования семье Ширака Жители Франции провожают целую эпоху. В возрасте 86 лет скончался один из крупнейших политиков Европы, бывший президент страны Жак Ширак. Сегодня его память минутой молчания почтили во французском Сенате, но свои соболезнования родным и близким выражают и лидеры других стран, в их числе президент России Владимир Путин. Коллегу, с которым не раз встречался на полях различных саммитов, он назвал мудрым и дальновидным политиком, снискавшим заслуженное уважение и авторитет. Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года в Париже. Начиная с 70-х, его ждала яркая карьера: в разные годы он занимал посты министра сельского хозяйства и внутренних дел страны, мэра французской столицы, возглавлял правительство, а затем в 1995-м был избран президентом. Во главе государства он оставался до 2007 года. С Россией Ширака связывали особые отношения, политик был одним из тех, кто выступал за широкое сотрудничество с нашей страной. Более того, интересовался русской культурой, а в юности даже учил русский язык. Бывший французский лидер становился лауреатом множества высоких наград. За большой вклад в дружбу народов России и Франции он получил «Орден за заслуги перед Отечеством I степени». В последние годы Ширак был вовлечен в судебные процессы и даже приговорен к двум годам условно за превышение должностных полномочий в бытность мэра Парижа. Не исключено, что тяжбы сказались и на его состоянии — журналисты не раз сообщали о проблемах Ширака со здоровьем: об инфаркте, потере памяти и многочисленных госпитализациях. Что конкретно стало причиной его смерти, пока неизвестно. Дата прощания с политиком тоже не объявлена.

СМИ: россиянам запретят курить на балконах Любителей «зажечь» на досуге, кажется, ждет небольшое разочарование. Правительство России (по инициативе МЧС) утвердило изменения в противопожарных правилах. Новое постановление Кабмина запрещает использовать открытый огонь на балконах квартир, комнат общежитий и номеров гостиниц. СМИ уточняют, что в первую очередь поправки затронут курильщиков и кулинаров, привыкших готовить шашлыки на свежем воздухе, но при этом, не покидая квартиру. Особенно тех, кто решит вдобавок ко всему зажечь свечи для романтического ужина. МЧС эту информацию пока не подтверждает, но в справках ведомства говорится, что балконы и лоджии домов при возгорании могут быть весьма опасны. Во многом потому, что часто эти места превращаются в богатые хранилища хлама, в том числе обитого деревом. И одна маленькая искра может привести к большому пожару. К слову, теперь немного ужесточаются правила и для культурно-просветительских организаций — их обязуют проводить инструктаж по пожарной безопасности и о порядке действий при ЧП. В частности, такие указания появятся перед сеансами в кинотеатрах. Изменения вступят в силу уже 1 октября.