Панин назвал россиян варварами

Москва, 26 сентября. Скандально известный российский актер Алексей Панин, который неоднократно оскорблял своих же соотечественников, решил в очередной раз съязвить в адрес россиян. Соответствующее видео он опубликовал в своем профиле в социальной сети Instagram.

Видимо, актеру-скандалисту порядком поднадоело, что на него с завидной регулярностью обрушивается шквал критики, и он решил обратить внимание общественности на «русских варваров». На кадрах Панин прогуливается, скорее всего, в компании подружки Лии Скворцовой в пражском зоопарке.

Актер аккуратно подходит к белым лебедям, боясь их спугнуть. У него практически получилось дотянуться до птицы, чтобы ее погладить. И в этот момент он вдруг бросает язвительный комментарий.

«Я удивлен, как русские варвары до сих пор не съели и не разодрали этих птиц», — высказался Панин.

В ответ на эту реплику его подруга, долго не раздумывая, посоветовала спутнику хватать лебедя за шею.

Панин неоднократно в оскорбительном тоне высказывался в адрес россиян. Так, ранее он назвал граждан РФ «сексуально отсталыми». Артист сравнил россиян с первобытными людьми, только что слезшими с пальмы и не слышавшими ни о каких сексуальных экспериментах. Кроме того, актер назвал россиян «злобными уродцами». Он также обратился «ко всем злым, несчастным и неудовлетворенным людям», которые заходят к нему в профиль в Instagram и пишут «свои тупые комментарии». Панин назвал подписчиков «недоумками, количество которых превысило допустимую норму».