Названа причина ухода Батуриной из попечительского совета фонда мэра Лондона

Лондон, 26 сентября. Представитель компании Be Open, которую возглавляет Елена Батурина, объяснила ее решение покинуть попечительский совет благотворительного фонда мэра Лондона.

По ее словам, это связано с расследованием в отношении одного из директоров организации. В то же время представитель Be Open подчеркнула, что уход Батуриной из фонда, в котором она проработала два года, произошел по обоюдному согласию.

«После предоставления информации о судебном расследовании на территории иностранного государства в отношении одного из директоров фонда Be Open было принято это совместное решение с целью избежать отвлекающего влияния данного правового вопроса на работу фонда», — сказала она в разговоре с ТАСС.

Ранее британское издание The Times сообщило, что Батурина ушла из совета попечителей после того, как следователи заинтересовались пожертвованием Be Open в размере 138 тыс. фунтов стерлингов (170 тыс. долларов). Один из руководителей организации подозревается в отмывании денег, передает «Царьград».

Отметим, что жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина считается богатейшей женщиной России и занимает 55 место в рейтинге женщин-миллиардеров, заработавших состояние самостоятельно. Она владела акциями корпорации «Интеко», «Газпрома» и Сбербанка. Сейчас Инвестиционная группа Батуриной работает в сфере международных инвестиций.