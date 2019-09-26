Деми Мур обвинила бывшего мужа в издевательстве над ней

Лос-Анджелес, 26 сентября. Американская актриса и бывшая модель Деми Мур обвинила бывшего мужа Эштона Кутчера в издевательстве над ней, которое, помимо прочего, привело к ее алкоголизму. Звезда раскрыла подробности жизни с экс-супругом в своей книге «Наизнанку».

Как написала в своих мемуарах актриса, однажды возлюбленный публично ее опозорил. Кутчер опубликовал в Интернете фотографию, на которой бывшая модель запечатлена пьяной и наклонившейся над унитазом в нижнем белье.

«Тссс, только не говорите жене», — написал он тогда.

Снимок попал в Сеть в 2009 году и затем появился на страницах многих изданий. Только после этого Кутчер решил его удалить, пишет «Дни.ру».

Мур обратила внимание, что бывший супруг не видел ничего плохого в своем поступке. Он настаивал на том, что актриса обладает отличной фигурой, которую не стыдно показывать окружающим.

«Он считал это просто безобидной шуткой. На самом деле мне было очень стыдно», — призналась Мур.

Актриса добавила, что именно ее бывший муж виноват в развившемся у нее алкоголизме. Он хотел видеть с собой рядом «веселую и отвязную девчонку», написала Мур.

«Поэтому я попыталась стать такой», — констатировала бывшая модель.

Напомним, звезда Голливуда трижды была замужем. В 1980 году ее супругом стал рок-музыкант Фредди Мур. Брак продержался пять лет, а в 1987 году актриса вышла замуж за актера Брюса Уиллиса, пара стала родителями трех дочерей. Артисты развелись в 2000 году.

Отношения Мур и Кутчер узаконили в 2005 году, встречаться начали за пару лет до свадьбы. В мемуарах, которые вышли в сентябре, Мур призналась, что забеременела вскоре после начала жизни с известным актером, но потеряла ребенка на шестом месяце беременности. Пара искала способы лечения бесплодия, но Мур начала злоупотреблять алкоголем и викодином, и артисты развелись.

Бывшая модель также призналась, что Кутчер склонил ее к групповому сексу, когда они были женаты. Мур подчеркнула, что именно это событие, по ее мнению, в итоге разрушило их брак. Актриса также считает, что именно эксперименты в постели привели ее бывшего супруга к многочисленным изменам. Так, в 2010 году Мур узнала, что Кутчер изменил ей с 21-летней девушкой прямо в их доме.

Отметим, что актриса старше своего бывшего мужа на 15 лет. После развода с Мур Кутчер вступил в брак с актрисой Милой Кунис. У пары родились двое детей.