«Спартак» заинтересовался форвардом «Крыльев Советов» Соболевым

Москва, 26 сентября. Московский футбольный клуб «Спартак» интересуется форвардом «Крыльев Советов» Александром Соболевым, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам источника, 22-летний форвард входит в шорт-лист нападающих, за которыми следят красно-белые. Сообщается, что с высокой долей вероятности кто-то из форвардов будет подписан в зимнее трансферное окно. Отмечается, что трансфер Соболева обойдется «Спартаку» в 2 млн евро. На футболиста также претендует ЦСКА и «Зенит». В текущем сезоне Соболев забил семь голов и отдал две результативных передачи в 11 матчах.

Ранее сообщалось, что «Спартак» также заинтересовался нападающим «Ростова» Элдором Шомуродовым. Его переход обойдется клубу в 7 млн евро.