Судан закроет границы с Ливией и ЦАР

Хартум, 26 сентября. Суверенный совет Судана принял решение закрыть границы с Ливией и ЦАР по соображениям безопасности.

Как сообщает агентство SUNA, это решение Суверенный совет принял с целью покончить с контрабандой. Отмечается, что новому руководству Судана предстоит в течение переходного периода вывести страну из кризиса, вызванного многолетними военными действиями.

Ранее сообщалось, что власти Судана попросили Всемирный банк выделить два миллиарда долларов на реализацию плана по спасению экономики страны. План предусматривает проведение экономических реформ, в том числе выделение субсидий на топливо и хлеб.

Напомним, в апреле в Судане произошел военный переворот. Ему предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент страны Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее взят под стражу. Армия взяла власть в свои руки и сообщила о старте переходного периода.

В июле Военный переходный совет и оппозиция Судана подписали соглашение о формировании временного правительства, которое будет действовать до проведения выборов. Стороны после продолжительных переговоров пришли к соглашению по распределению властных полномочий, а 21 августа в Судане начал действовать управляющий Суверенный совет в составе 11 военных и гражданских представителей.

Правительство возглавил Абдалла Хамдук. Переходное правительство было приведено к присяге 8 сентября.