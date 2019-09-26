Турция изучает предложение Путина о моратории на РСМД

Анкара, 26 сентября. Турция изучает предложение президента РФ Владимира Путина ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщили в МИД Турции.

В турецком ведомстве отметили, что Анкара даст необходимую оценку после изучения предложений, которые содержатся в письме Путина турецкому коллеге Тайипу Эрдогану.

Путин направил в столицы ряда стран послание с предложением ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности на территории Европы. Ранее о получении письма Путина с предложением ввести мораторий на РСМД сообщили в ФРГ. В Берлине добавили, что намерены изучить его вместе с партнерами по Евросоюзу и НАТО.

Отметим, что Москва и ранее выступала с предложением в адрес стран НАТО, но тогда не нашла встречной заинтересованности. В письме Путин призвал поддержать усилия России, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Москва.