Человек из другого теста, или Какую жизнь прожил Жак Рене Ширак

Пришла весть о том, что на 87-м году жизни скончался Жак Рене Ширак (29.11.1932–26.09.2019) — президент Франции (1995-2007 гг.) и дважды премьер-министр этой страны: при Валери Жискар д`Эстене (1974-1976 гг.) и Франсуа Миттеране (1986-1988 гг.), многолетний (1977-1995 гг.) мэр Парижа, ветеран Алжирской войны.

На его фоне все последующие обитатели Елисейского дворца — Николя Саркози, Франсуа Олланд и Эммануэль Макрон — выглядят зависимыми и неадекватными фигурами, следующими не столько своим убеждениям и национальным интересам Франции, сколько текущей политической конъюнктуре и требованиям «доминирующих партнеров».

Ширак был человеком «из другого теста». Он был патриотом своей страны и настоящим политическим лидером, с позицией которого всегда приходилось считаться. Известно, что он хорошо владел русским языком и в юности даже перевел на французский язык пушкинского «Евгения Онегина» — представьте себе уровень художественной одаренности и степень трудоспособности потомка лимузенских крестьян. Правда, его семья принадлежала уже к «высшему среднему классу» послевоенной Франции: отец Жака, Абель Франсуа Ширак, был управляющим директором авиастроительной компании Dassault.

Лидерские качества он проявил уже в юности, служа во французской армии. На известном снимке 1956 года 23-летний тогда Жак Ширак, уже дипломированный политолог, закончивший Институт политических исследований «Сьянс По», снят во главе колонны своих сослуживцев. Видно, что это место досталось ему не только из-за высокого (187 см) роста: весь облик будущего президента выражает сосредоточенность и решительность.

Воевал в Алжире, был ранен и «комиссован» в звании лейтенанта бронетанковых войск. По возвращении в Париж поступил в Национальную школу администрации, знаменитую École nationale, главную «кузницу» политических и административных кадров Франции, которую успешно закончил в 1959 году и получил место аудитора Счетной палаты. Тем удивительнее, что молодой Жак Ширак придерживался коммунистических взглядов и даже числился распространителем газеты «Юманите».

Но в 1962 году его взгляды (по крайней мере, публичные) меняются раз и навсегда. Ширак становится активистом партии де Голля «Союз для новой республики», муниципальным советником коммуны Сент-Фереоль и сотрудником аппарата премьер-министра Жоржа Помпиду, после чего быстро продвигается в ее иерархии. Во всяком случае, его роль на президентских выборах 1965 года признается уже «значительной», а характеристика этой роли близка к термину «политический спецназ»: 33-летнего Ширака «бросали» туда, где требовалась победа, и для ее достижения он не был особенно переборчив в выборе средств и методов, поэтому получил кличку «Бульдозер».

«Республиканцы», несмотря на отставку де Голля после апрельского референдума 1969 года, неизменно побеждали на президентских выборах: Жорж Помпиду стал главой Пятой республики в июне 1969 года, а Валери Жискар д'Эстен — в мае 1974 года. У д'Эстена Ширак на некоторое время вообще стал «правой рукой», получив не только пост премьер-министра, но и генерального секретаря голлистской партии, переименованной в «Союз демократов в поддержку республики» (СДПР). В 1976 году из-за разногласий с президентом ушел в отставку, переформировав большую часть СДПР в «Объединение в поддержку республики» (ОПР), сразу после этого, в марте 1977 года, победил на выборах мэра французской столицы, а затем успешно переизбрался в 1983 и в 1989 годах, отработав три шестилетних срока.

В 1986 году на парламентских выборах пошел на создание «правоцентристской» коалиции во главе с социалистом Франсуа Миттераном и, оставаясь мэром Парижа, второй раз стал премьер-министром Франции. Подал в отставку в 1988 году из-за политических разногласий с президентом Миттераном. Участвовал в президентских выборах 1981 и 1988 годов. В первом случае — сыграл роль «спойлера» против Валери Жискар д'Эстена, отобрав у того в первом туре 5,2 млн голосов, а во втором — дважды уступив все тому же Франсуа Миттерану: 4,3 млн голосов в первом туре и 2,6 млн во втором.

«Звездный час» Жака Ширака наступил через семь лет, еще в 1995 году, когда он, уступив в первом туре президентских выборов кандидату-социалисту Лионелю Жоспену (20,84% голосов против 23,3%), взял у того убедительный реванш в противостоянии «один на один», получив во втором туре поддержку 15,7 млн (52,64%) избирателей. Удивительная деталь — 7 мая за него проголосовало почти в 2,5 раза больше французов, чем за две недели до этого, 23 апреля.

Избрание Ширака открыло «золотую эпоху» Евросоюза. Именно при его президентстве окончательно оформился франко-германский альянс как центр ЕС, была, несмотря на все препоны, введена общая евровалюта, а «единая Европа» стала проявлять признаки субъектности на международной арене. В 1999 году, несмотря на то, что Франция официально вышла из военной организации НАТО, ее вооруженные силы активно участвовали в операции Allied Force («Союзная сила») против Югославии. Итоги этой агрессии оказались в политическом и военном плане настолько противоречащими национальным интересам как Франции, так и Германии, что в следующей агрессии США — против Ирака в 2003 году — и Париж, и Берлин не только отказались участвовать, но и официально осудили ее.

Подобная фронда со стороны крупнейших государств континентальной Европы вызвала резкое недовольство в Вашингтоне. Тогдашняя госсекретарь США Кондолиза Райс не только сформулировала ответную политику («Наказать Францию, игнорировать Германию, простить Россию»), но и приложила немалые усилия, чтобы лишить Жака Ширака президентского поста: с 2005 года во Франции началась волна массовых беспорядков, которая всякий раз поднимается вновь и вновь, как только официальный Париж пытается выйти из американского кильватера.

Эта «тихая цветная революция» привела к тому, что Ширак отказался выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы 2007 года, назвав своим преемником Николя Саркози, который после своего избрания сразу же развернул Францию в сторону США. Тогда же, в ноябре 2005 года, на досрочных выборах в бундестаг правящая с 1998 года СДПГ потерпела неожиданное поражение, а ее лидер Герхард Шредер сдал все свои позиции, и в Германии началась «эра Ангелы Меркель», которая до избрания Трампа президентом США неизменно поддерживала все инициативы Вашингтона.

Наверное, Ширака можно было бы назвать «последним голлистом» Франции, который пытался восстановить ее роль как великой мировой державы (пусть даже в союзе с Германией). И по факту это действительно так. Но пока еще жив его предшественник, 93-летний Валери Жискар д'Эстен, который тоже формально может считаться «голлистом», хотя его курс на посту президента Франции куда сильнее отклонялся от политического наследия генерала, который во Второй мировой войне «спас дом и кое-какую мебель». Сегодня под этой страницей французской истории подведена черта.

Прощай, Жак Ширак! Прощай, память о «великой Франции» и мечта о ней!