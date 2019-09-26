Депутат Европарламента назвал Жака Ширака типичным французом и сильным лидером

Париж, 26 сентября. Скончавшийся на 87-ом году жизни экс-президент Франции Жак Ширак был сильным лидером и типичным французом благодаря чему и завоевал огромную популярность. Об этом заявил депутат Европарламента, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани.

Экс-президент Франции Жак Ширак скончался 26 сентября на 87-ом году жизни. Жак Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год.

По словам Мариани, Жак Ширак был сильным лидером, который мог сказать США «нет». При этом он всегда старался сохранить хорошие отношения с США и Россией одновременно, передает телеканал «360».

«Он всегда был достаточно сильным, чтобы сказать нашему союзнику — Штатам — «нет», если те или иные действия Вашингтона были не в интересах Франции», — отметил депутат.

Мариани также добавил, что Ширак был самым популярным президентом Франции. По его словам, Ширак мог прийти в любой ресторан, кафе или супермаркет, чтобы пообщаться с простыми французами.

«Он был очень-очень популярен во Франции. Всегда полный сочувствия и внимателен ко всем», — пояснил Мариани.

Жак Ширак родился в 1932 году в Париже. Получив высшее образование, Ширак начал карьеру госслужащего, а позднее занялся политической деятельностью. В 1972 году Ширак был назначен главой министерства сельского хозяйства Франции, а в 1974 году Ширак возглавил правительство Франции. В 1995 году он был избран президентом Франции и занимал этот пост до мая 2007 года. Позднее экс-президент Франции был назначен пожизненным членом Конституционного совета республики.