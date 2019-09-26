Lada Priora с милионным пробегом нашли в России

Москва, 26 сентября. Отечественную машину Lada Priora с универсальным кузовом, которая за три года проехала миллион километров, нашли в России.

Авто каждый день проезжало порядка тысячи километров из Ясного в Оренбург и обратно, отмечается в сообществе «Лада.онлайн». Lada Priora перевели на газобаллонное оборудование, как только пробег составил 80 тысяч километров. А когда была достигнута отметка в один миллион километров, одометр на приборной панели вернулся на «нулевую» отметку.

Как подчеркивает владелец отечественной машины, за все время ее эксплуатации ремонт двигателя проводился только два раза. Примечательно, что стоимость работ не превышала 20 тысяч рублей. Радиатор и защитная сетка не менялись ни разу, необходимо было лишь заменять педаль газа и стартер.

Каждые 12 километров менялось моторное масло вместе с фильтрами, раз в 30–80 тысяч километров — тормозные диски, а стойки стабилизатора — раз в 100 тысяч километров.

Владелец авто, преодолев миллион километров, признался, что Lada Priora — действительно хорошая рабочая машина. Однако для личного использования лучше остановить свой выбор на иномарке.

Ранее сообщалось, что отечественные автомобили Lada обошли иномарки в рейтинге самых популярных машин десятилетия, составленном Avito Авто. Второе место в списке заняла Lada Priora.