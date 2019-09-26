Пятиэтажные школы могут снова начать строить в России

Москва, 26 сентября. Пятиэтажные школы смогут снова начать строить в России, согласно корректировкам действующих нормативно-технических документов. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Школы в пять этажей были распространены в советское время. Затем нормативы пересмотрели по соображениям безопасности.

Как рассказал Якушев, ведомство провело работу, направленную на оптимизацию и рационализацию решений​​​ в строительстве, и предусмотрело возможность проектирования пятиэтажных школ. В настоящее время максимум — четыре этажа. Использование дополнительного этажа предусмотрели с учетом требований пожарной безопасности.

Кроме того, по словам министра, теперь можно будет размещать актовые залы и на третьих этажах школ.

«Все проблемы озвучены были регионами. Мы среагировали на них: изменения вступят в силу через полгода», — указал Якушев.

Ранее в четверг стало известно, что прокуратура Новосибирской области признала незаконными приказы в девяти школах поселка Маслянино, гласившие, что звонок звучит для учителя и именно он решает, когда заканчивается урок. Кроме того, в учебных заведениях действовали незаконные правовые акты, в которых содержалось понятие «рецидив».

Как объяснила председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова, продолжительность урока в школах зафиксирована нормами СанПиН, поэтому учителя не могут задерживать детей.