Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 26 сентября.

Онколог заявил, что заболевшей раком актрисе Анастасии Заворотнюк остается надеяться лишь на божью благодать. Онколог назвал различия в раке у Хворостовского, Фриске и Заворотнюк.

Ясновидящая Марианна Абравитова считает, что Ольга Бузова включила программу самоуничтожения. Ясновидящая предрекла Бузовой судьбу Заворотнюк.

Елена Зеленская опубликовала фотографию с обеда первых леди Fashion 4 Development, который проходил в Нью-Йорке. Наряд первой леди Украины вызвал ажиотаж в социальных сетях.

На борту Airbus A320, вылетевшего из Гамбурга в Москву, скончался пассажир, гражданин США. Американец умер на борту летевшего из Гамбурга в Москву самолета.

Скончался экс-президент Франции Жак Ширак. Скончался экс-президент Франции Жак Ширак.

Супруга президента Украины Елена Зеленская явилась на ежегодный обед первых леди в Нью-Йорке в костюме с жилеткой на голое тело. Выход Зеленской в жилетке на голое тело оценили эксперты по протоколу.

Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы. Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс.

Отказ Белоруссии разместить российскую авиабазу не повлияет на союзнические отношения между Москвой и Минском. Лавров оценил отказ Белоруссии разместить российскую авиабазу.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что космодром «Восточный» в будущем может получить имя главы РФ Владимира Путина. Рогозин не исключил возможности присвоения космодрому «Восточный» имени Путина.

Белый дом рассчитывает, что 30 из 250 миллионов долларов военной помощи для Украины не будут в результате переданы. Администрация Трампа надеется задержать 30 млн долларов военной помощи Киеву.