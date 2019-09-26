Сирия, 26 сентября. САА обнаружила склад с вооружением боевиков на севере Хамы. Очередной турецкий военный конвой прибыл в Идлиб. Курды подозреваются в организации взрыва на юго-востоке от Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: готовятся к началу нового этапа подрывных работ в Эль-Кунейтре; завершили зачистку от СВУ района Аль-Анзарат в Алеппо и деревни Аль-Атшан; обнаружили склад с вооружением исламистов в северной части Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА на границах «Большого Идлиба».

Курды: подозреваются в организации взрыва к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: направили конвой с подкреплениями на юг Идлиба.

Провинция Алеппо

Интернет-портал Step News Agency сообщает о том, что боевики исламистских бандформирований, поддерживаемых Турцией, задержали главу так называемого отделения политической безопасности — Фираса Аль-Башира — в городе Африн на северо-западе Алеппо. Ему было предъявлено обвинение в сотрудничестве с сирийским правительством. При этом известно, что ранее Аль-Башир действовал в составе коалиции «Тахрир Аш-Шам» и был арестован по аналогичным причинам.

Тем временем в районе Аль-Анзарат административного центра провинции, а также в поселении Аль-Атшан завершился очередной этап подрывных работ, направленных на уничтожение СВУ и боеприпасов, обнаруженных после зачистки данных территорий от исламистов вооруженной оппозиции. Напомним, о полном освобождении Алеппо стало известно в декабре 2016 года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появилась информация о взрыве на подконтрольных правительственным войскам территориях на восточном побережье Евфрата. Как заявляет военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24), двое солдат Сирийской арабской армии (САА) погибли в результате детонации фугаса в квартале Аз-Завия в населенном пункте Маррат, располагающемся юго-восточнее Дейр-эз-Зора. Как известно, данный район граничит непосредственно с зоной контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF), ввиду чего подозрение в установке бомбы падает именно на курдов.

Между тем еще одно СВУ сработало в населенном пункте Ас-Салихия, расположенном на юго-востоке провинции, в результате чего погибли три мирных жителя. Предполагается, что бомба осталась здесь еще со времен оккупации города террористами «Исламского государства»1.

Провинция Идлиб

Турция направила очередную партию подкреплений в Идлиб через пограничный переход «Кафр-Лясин». Согласно информации Twitter-канала (AleppoAMC), военный конвой вошел в северные районы провинции, после чего направился в сторону наблюдательного поста, размещенного у населенного пункта Маар-Хаттат. В составе колонны прибыли около 15 военных автомобилей.

Между тем военный источник в сети Twitter (ufuk_sy) сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА) ведут артобстрел позиций исламистов в районе населенных пунктов Маарет-Хурма и Шейх-Мустафа в южной части Идлиба. Известно, что правительственные подразделения открыли огонь в ответ на удары джихадистов.

Провинция Хама

Инженерные части Сирийской арабской армии (САА) продолжают обследовать недавно освобожденные территории на севере Хамы. Согласно информации новостного агентства SANA News, в населенном пункте Аль-Арбаин был найден склад, принадлежавший радикалам вооруженной оппозиции. В тайнике джихадистов находились танковые снаряды, ракетные установки, противопехотные мины, а также большое количество различных видов боеприпасов. Напомним, северные районы провинции, в том числе города Аль-Латамина и Мурек, перешли под контроль сил САР в конце прошлого месяца.

Тем временем медиапортал Masar Press Agency сообщает о том, что правительственные войска атаковали укрепрайоны возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1*** террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» на подступах к населенным пунктам Ас-Сирмания и Хирбет Ан-Накус в северо-западной части региона.

Провинция Эль-Кунейтра

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) ведут подготовку к началу нового этапа работ по уничтожению взрывных устройств, оставшихся после депортации боевиков незаконных формирований. Как известно, ликвидация следов военного присутствия исламистов будет проходить в районе населенного пункта Рафид. Напомним, территория провинции наряду с соседней Даръа полностью перешла под контроль правительственных сил в июле 2018 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.