Попытка импичмента сыграет Трампу на руку

Украина уже не впервые становится невольным участником внутриамериканских разборок, и этот статус сохранится за ней как минимум до завершения избирательной президентской кампании в США. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Давление на Украину

Личный адвокат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Руди Джулиани — главная фигура в усилиях по оказанию давления на Украину для расследования дела против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его семьи. Об этом говорится в письме американского разведчика.

Текст жалобы разведчика опубликовал Комитет по разведке палаты представителей Соединенных Штатов.

«В ходе исполнения моих официальных обязанностей я получил информацию от многочисленных официальных лиц правительства США, что президент Соединенных Штатов использует свои полномочия, находясь у власти, для того, чтобы склонить иностранное государство для вмешательства в выборы США 2020 года», — говорится в тексте документа.

Информатор сообщил, что «это вмешательство включает в себя и оказание давления на иностранное государство для расследования против одного из главных политических противников президента».

«Личный адвокат президента Рудольф Джулиани является центральной фигурой в этих усилиях. По-видимому, генпрокурор Барр тоже задействован в этом», — сообщил разведчик.

Ранее администрация Белого дома опубликовала распечатку телефонного разговора Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Разговор состоялся 25 июля. Именно эта телефонная беседа и послужила поводом для начала процедуры импичмента президента Соединенных Штатов.

Участник внутриполитических разборок

Как отметил Евгений Валяев, показания информатора играют на руку антитрамповским американским элитам, которые затеяли очередную историю с импичментом. После опубликованной стенограммы разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским у них осталось мало возможностей для продолжения этой истории. Процесс с импичментом не хотят завершать быстро, поэтому с помощью таких показаний они хотят начать новое расследование, которое бы оказывало давление на Трампа через давление на его окружение.

«Это уже происходило ранее, когда Пола Манафорта, который успел побыть руководителем избирательной кампании Дональда Трампа, в итоге приговорили к тюремному заключению в том числе за деловые сделки, совершенные во время лоббирования интересов Украины при президенте Викторе Януковиче. Украина уже не в первый раз является невольным участником внутриамериканских разборок, и этот статус сохранится за ней как минимум до завершения избирательной президентской кампании в США», — пояснил Евгений Валяев.

Эксперт заметил, что сама стенограмма июльского разговора президентов Украины и США не дает оснований для выдвижения обвинений против Дональда Трампа. Просьба Трампа по поводу расследования ситуации с компанией «Бурисма» выглядит если не совсем корректной, то как минимум допустимой.

«За что может зацепиться комитет по разведке? За фигуру Джулиани, который играет большую роль в таких делах, являясь уполномоченным лицом и проводя от имени президента важные переговоры. Должность Рудольфа Джулиани — советник президента США по кибербезопасности, она была учреждена специально для него. Очевидно, что 75-летний юрист вряд ли является специалистом по вопросам кибербезопасности, это формальная должность, которая просто наделяет его официальным статусом», — добавил Евгений Валяев.

Эксперт обратил внимание, что выступление украинского президента на Генассамблее ООН дало понять, что новый Киев не будет менять свой вектор отношений с Вашингтоном на более прагматичный. Хотя, считает аналитик, еще недавно могло показаться, что Зеленского не устраивает, что Джулиани и Курт Волкер публично поддерживали кандидатуру Петра Порошенко, а окружение Зеленского они называли антитрамповским. Настроения Волкера и Джулиани относительно Зеленского перенеслись и на Трампа, который начал оказывать давление на Киев, угрожая задержать финансовые транши.

«Давление на новый Киев со стороны окружения Трампа даже затронуло кадровую политику Владимира Зеленского. Речь Зеленского в ООН показала, что Украина пока не стремится выбирать собственную линию поведения при работе с Вашингтоном. Попытка импичмента будет только играть Трампу на руку, ведь он умеет получать из давления на себя электоральные плюсы. Он будет писать в Twitter, что на него снова оказывается давление, что такие сценарии — очередные фейки. Трамп умеет находиться в положении человека, против которого ведут борьбу элиты. Этот антиэлитистский статус позволяет ему поддерживать высокий рейтинг среди простых американцев, что и нужно для избирательной кампании», — рассказал Евгений Валяев.

По мнению политолога, речь Зеленского в ООН готовит вхождение США в «нормандский формат». Трамп из-за ситуации по Байдену хотел бы чаще контактировать с Киевом, чтобы держать эту линию под контролем.

«Теперь нельзя допустить, чтобы работу по украинскому направлению вел от его имени Джулиани или Волкер. За ними будут пристально наблюдать. Еще недавно Порошенко в «нормандском формате» представлял интересы и Киева, и Вашингтона. Зеленскому Трамп еще не доверяет так же, как и его предшественнику. Одно дело, когда прошла встреча Зеленского и Трампа, где они обменялись любезностями, а совсем другое дело то, какие конкретные шаги будет совершать Зеленский, чтобы угодить Трампу. Для Трампа важны конкретные шаги по ситуации с расследованием дела «Бурисмы», которые затронут интересы Байдена», — заключил Евгений Валяев.

Ранее спикер палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Причиной такого решения стала предполагаемая попытка главы США использовать власти Украины для компрометации своего ключевого оппонента на выборах 2020 года Джозефа Байдена, а также попытки утаить эти действия.