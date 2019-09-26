Неизвестная инфекция поразила ВСУ в Донбассе

Луганск, 26 сентября. Неизвестная инфекция поразила подразделения ВСУ в Донбассе: у военнослужащих высокая температура и диагностированы отеки конечностей. Об этом сообщил представитель управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, вспышка инфекции произошла в подразделениях 72-й механизированной бригады ВСУ. Причиной, отметил Филипоненко, стало отсутствие качественных продуктов, питьевой воды и надлежащего медицинского обеспечения.

«За последние три дня в лечебные учреждения Попаснянского района поступило более 20 военнослужащих с высокой температурой и отеками конечностей», — цитирует слова Ивана Филипоненко «Луганский информационный центр».

По его словам, в пунктах временной дислокации подразделений ВСУ медицинская рота проводит дезинфекцию и выявляет других военнослужащих, которые контактировали с заболевшими. Филипоненко отметил, что подразделение украинской армии не может справиться с распространением инфекции и командир бригады доложил о случившемся в штаб оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север». В подразделениях 72-й бригады и соседних соединениях начали вакцинировать военнослужащих теми препаратами, которые имеются в распоряжении военных.

При этом, добавил Филипоненко, в ОТГ «Север» дали поручение не допустить утечку информации о вспышке заболевания в СМИ.

Ранее сообщалось, что десантники и бойцы пехоты ВСУ устроили массовую драку, в результате которой пострадали 15 человек. Командир бригады хотел скрыть произошедшее от руководства, однако семьи пострадавших узнали об инциденте. В июне сообщалось, что пьяный боец ВСУ открыл стрельбу по своим боевым товарищам.

В июне Филипоненко сообщал, что комиссия ВСУ выявила в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде педикулез (заболевание кожи и волос, вызванное паразитированием вшей) и кишечную палочку. По его словам, комиссия также выявила нарушения в вещевом, продовольственном и банно-прачечном обеспечении военнослужащих.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости ДНР и ЛНР. В ответ на это Киев начал так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против республик Донбасса. По информации ООН, жертвами военной операции киевских силовиков стали более 13 тысяч человек. Несмотря на ряд заключенных соглашений о перемирии, ВСУ продолжают обстрелы территорий ДНР и ЛНР.