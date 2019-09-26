Советский космонавт Геннадий Манаков скончался на 70-м году жизни

Москва, 26 сентября. Советский и российский космонавт Геннадий Манаков, совершивший два полета к орбитальной станции «Мир», скончался на 70-м году жизни. Об этом в четверг сообщил депутат Госдумы Максим Сураев.

«Сегодня ушел из жизни Геннадий Михайлович Манаков. Очень жаль! Светлая память», — пишет он в Twitter.

Напомним, что Геннадий Манаков был командиром космического корабля «Союз ТМ-10», который 1 августа 1990 года совершил полет к станции «Мир». В ходе экспедиции он осуществил ремонт наружного люка шлюзовой камеры модуля «Квант-2» в открытом космосе.

Второй полет Манакова состоялся 24 января 1993 года — и тоже в качестве командира космического корабля. В ходе полета он совершил два выхода в открытый космос — для переноса приводов солнечной батареи на модель «Квант». В декабре 1990 года Манаков был удостоен звания Героя Советского Союза и Летчика-космонавта СССР.