Названа самая любимая книга российских военных в Сирии

Хмеймим, 26 сентября. Российские военнослужащие, выполняющие боевые задачи в Сирии, предпочитают читать классическую литературу. Об этом сообщил заместитель командующего группировкой в Сирии по военно-политической работе.

По его словам, российские военные с большим удовольствием читают классическую литературу, а одной из самых популярных книг среди военных является «Война и мир» Льва Толстого.

«Читают очень много. У нас в день доходит до 200 посетителей в библиотеке. «Война и мир» на руках всегда. Я помню, в школе заставляли эту книгу читать, а здесь она одна из самых популярных книг», — пояснил замкомандующего.

Кроме того, российские военнослужащие в Сирии читают произведения Федора Достоевского, а также публицистику и приключенческую литературу. Кроме того, большой популярностью пользуется историческая литература.

Он также добавил, что в свободное от службы время российские военнослужащие смотрят художественные фильмы. Наибольшей популярностью пользуются старые советские комедии и современные российские фильмы.

«У нас здесь есть культурно-досуговый центр со зрительным залом на 450 мест, в нем также есть помещение для группы психологической работы, информационный пункт, картинная галерея, музей», — добавил замкомандующего.

Он также отметил, что на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии проводятся концерты с участием известных российских артистов.

Кроме того, на авиабазе «Хмеймим» построен храм, который был назван в честь Ильи Пророка, а также возведена часовня святого мученика Георгия Победоносца. По словам настоятеля храма, службы проходят ежедневно, по воскресеньям и праздникам проводятся литургии.