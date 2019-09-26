ФАН запускает новую рубрику «Образы российского патриотизма»

Федеральное агентство новостей в новой рубрике научит любить Родину, а также покажет портреты настоящих российских патриотов.

Раздел «Образы российского патриотизма» на ФАН посвящен тем, кто искренне любит Россию и стремится сделать страну еще лучше. Герои нашей рубрики придерживаются разных политических взглядов, по-разному видят пути социально-экономического развития России и порой отстаивают противоположные точки зрения, но в одном они схожи: патриотизм и любовь к родной стране для них — высшая ценность.

Мы не стремимся к дешевому популизму — с таким подходом было бы трудно завоевать доверие читателей. Наша главная задача — излагать материал максимально правдиво.

Редакция ФАН убеждена: рубрика «Образы российского патриотизма» будет интересна и полезна для читателя. Настоящий патриот — это Человек с большой буквы: он усердно трудится на благо страны и семьи, уважает себя и других, на его слово можно положиться, а его успехи вселяют уверенность в завтрашнем дне. Надеемся, что читатели, вдохновившись его примером, сами станут настоящими патриотами.