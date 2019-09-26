Шепелев пожаловался, что не находит времени на личную жизнь из-за ребенка

Москва, 26 сентября. Известный белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что ему не хватает времени на личную жизнь, потому что он все время вынужден проводить с шестилетним сыном Платном.

«Я всегда с радостью смотрю на молодых родителей. Моему сыну шесть лет, и я всегда уделял ему достаточно времени. Но только недавно до меня дошло, как это важно — отвлечься и посвятить время самому себе, партнеру, побыть без ребенка, без хлопот», — пишет Шепелев в Instagram.

По словам телеведущего, он уже неоднократно планировал провести вечер со своей новой избранницей, однако каждый раз эти планы откладывались. В итоге пара решила «психануть» и выделить себе немного времени. На следующей неделе Шепелев и его возлюбленная два дня подряд будут ходить в театр.

Сам мужчина не раскрывает имени своей пассии, однако СМИ полагают, что 36-летний телеведущий встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, которая является его ровесницей. Их уже несколько раз видели вместе в кафе.

Напомним, что Шепелев прежде состоял в гражданском браке с известной певицей Жанной Фриске, которая родила ему сына Платона. В апреле 2013 года она умерла от рака мозга.

В сентябре этого года Шепелев обратился к близким актрисы Заворотнюк, которой был поставлен аналогичный диагноз, с призывом избежать ошибок семьи Фриске. По его словам, родные певицы избегали контактов с прессой и держали все в тайне, способствуя распространению слухов. Телеведущий считает, что гласность поможет избежать сплетен и домыслов, и сконцентрировать все внимание на помощи пациентке.