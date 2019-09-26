В Госдуме поддержали запрет курения на балконе

Правительство РФ утвердило новые правила пожарной безопасности. В соответствии с ними, с 1 октября 2019 года на балконах и лоджиях квартир, общежитий и гостиниц запрещено использование открытого огня. СМИ преподнесли это сообщение пресс-службы МЧС России по-своему, заявив, что отныне россиянам нельзя курить на балконах. Табачники поспешили это опровергнуть. А точку в развязавшейся дискуссии попробовал поставить депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Новые правила пожарной безопасности содержат запрет на разжигание открытого огня на балконах и лоджиях. В них нет прямого запрета на курение в этих местах, заявил главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев. По его словам, зажженная сигарета не является открытым огнем, поэтому нововведения затронут «алкоголиков, которые жарят шашлыки на лоджии».

«А металл плавить на балконах можно?» — отреагировал на слова представителя табачной отрасли первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Парламентарий заявил, что, куря на балконе, человек наносит соседям сверху больше вреда, чем самому себе.

«А если говорить о детях, которые живут этажом выше курильщиков, смолящих на балконе, то вред их здоровью от пассивного курения будет в разы больше, чем самим людям, страдающим никотиновой зависимостью. Поэтому, я считаю, что курение на балконах и лоджиях, безусловно, должно быть запрещено. Ну а что касается жарки шашлыков или барбекю на балконах, то это, несомненно, пожароопасно. Это понятно даже человеку, не особо знакомому с правилами пожарной безопасности. Ветер подул, искры попали на ваши тюлевые занавески и все моментально вспыхнуло. И я не говорю о продуктах горения, которые попадают в квартиры соседей любителей шашлыков. Для их здоровья это, конечно, небезопасно. Соседи попадают в газовую камеру», — заметил Геннадий Онищенко.

Депутат назвал «негодяями» людей, которые жарят шашлыки на балконах и лоджиях.