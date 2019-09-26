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Скончался космонавт Геннадий Манаков

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Скончался космонавт Геннадий Манаков

Москва, 26 сентября. Герой Советского Союза, летчик-космонавт Геннадий Манаков скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщил депутат Госдумы, космонавт Максим Сураев.

«Сегодня ушел из жизни Геннадий Михайлович Манаков. Очень жаль! Светлая память», — написал Сураев в Twitter.

Космонавт совершил два космических полета на орбитальной станции «Мир». Причина смерти не называется.

Манаков в 1985 году был отобран в Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны имени В. П. Чкалова для работы по программе «Буран». Первый полет Манаков совершил в 1990 году в качестве командира экипажа транспортного корабля «Союз ТМ-10». Продолжительность полета составила более 130 суток. Второй полет Манаков провел также в качестве командира экипажа ТК «Союз ТМ-16» и ОК «Мир» в 1993 году, полет длился 179 суток.

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