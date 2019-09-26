Европе посоветовали признать свою вину в «агрессии» на Украине

Пока Европа не поймет, что она сама виновата в создании конфликта на юго-востоке Украины, никаких изменений ситуации в лучшую сторону не будет, считает политолог и публицист Андрей Ваджра.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, выступая на 74-й сессии ГА ООН, назвал происходящее на Украине «агрессией в центре Европы». Маас подчеркнул, что «жертвами агрессии в центре Европы» уже стали более 13 тысяч человек, и с этим никто не будет мириться. По его словам, минский процесс не движется в сторону улучшений последние два года.

Кроме того, Германия вместе с Францией участвуют в нормандском формате для решения той ситуации, которая не сходит с повестки около четырех лет, заявил Маас. Глава дипведомства напомнил о появлении новой динамики в усилиях по урегулированию ситуации, которой, по его словам, поспособствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Политолог Андрей Ваджра отмечает, что глава МИД Германии озвучил очевидные вещи. Всем известно, что минские соглашения не реализованы, подчеркивает он.

«Он (Маас, — прим. ФАН) пытается понять, что происходит. По его мнению, как всегда, виновата Россия. Есть проблема, и она не решаемая. Из-за этой проблемы немцы несут убытки. У них самые большие финансовые потери в Европе из-за санкций. Поэтому с одной стороны они хотят этот вопрос решить, но с другой и не хотят решать», — заявил Ваджра в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сейчас в Европе не готовы к реальным решениям по Донбассу, говорит политолог. По его словам, у Евросоюза также нет переосмысления проблемы Донбасса.

«Они хотят уступок на непонятно каком основании. При этом у них во всем виновата Россия. Хотя, если отмотать ситуацию назад, то можно увидеть, что все события 2014 на Украине начались с подачи Европы. Пока Европа не поймет, что они сами виноваты, никаких изменений в ситуации не будет. Они будут бесконечно стонать, кряхтеть и обвинять во всем Россию», - сообщил собеседник ФАН.

По данным агентства DPA, в рамках сотрудничества с Киевом в целях содействия развитию Украины ФРГ выделила помощь Украине в размере 1,4 млрд евро.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия новой власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе и контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

В апреле ООН сообщила о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.