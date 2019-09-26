Опубликована жалоба информатора США о «давлении Трампа на Украину»

Вашингтон, 26 сентября. Президент США Дональд Трамп использует свои полномочия, чтобы «склонить иностранное государство» повлиять на выборы в Штатах в 2020 году. Об этом говорится в жалобе американского информатора, которую опубликовал Комитет по разведке Палаты представителей.

В документе говорится, что «вмешательство» включает в себя давление на другое государство для расследования в отношении одного из основных политических соперников Трампа. При этом разведчик заявляет, что адвокат президента США Рудольф Джулиани якобы является «центральной фигурой» в этой схеме.

«Личный адвокат президента, Рудольф Джулиани, является центральной фигурой в этих усилиях. Видимо, генпрокурор Барр также задействован в этом», — говорится в жалобе разведчика.

Информатор также заявляет, что Рудольф Джулиани встречался с Андреем Ермаком — советником президента Украины Владимира Зеленского — летом в Мадриде. По его словам, эта встреча была «прямым продолжением» беседы президентов США и Украины. Он добавил, что адвокат Трампа, по сообщениям, якобы обращался и к другим советникам Зеленского в частном порядке. Речь идет в том числе о главе офиса президента Украины Андрее Богдане и главе СБУ Иване Баканове. При этом информатор не знает, встречались ли они с Джулиани. Однако он выразил уверенность, что «Ермак и Баканов собирались поехать в Вашингтон» в середине августа.

Ранее стало известно, что с жалобы американского информатора был снят гриф секретности.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщил, что во время телефонных переговоров с Владимиром Зеленским в июле 2019 года Дональд Трамп «примерно восемь раз» якобы рекомендовал президенту Украины оказать содействие Рудольфу Джулиани, который настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Джозефом Байденом и его сыном Хантером. Глава Белого дома отвергал обвинения прессы и заявлял, что история о «давлении Трампа на Украину» была сфабрикована для того, чтобы выгородить Байдена, который баллотируется на пост президента США и чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.

Спикер находящейся под контролем демократов Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о старте официальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Поводом к этому она назвала беседу Трампа и Зеленского. Именно в этом представители Демократической партии видят «нарушение целостности выборов».

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины.