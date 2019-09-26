Сестра Джонсона обрушилась с критикой на брата

Лондон, 26 сентября. Сестра премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Рейчел в эфире программы телеканала Sky News обрушилась с критикой на брата из-за его риторики.

На прошедших в среду дебатах в британском парламенте Джонсон позволил себе несколько резких высказываний.

«Мой брат использует слова «сдаться» и «капитуляция», как будто люди, встающие на пути благословенной воли народа, а именно 17,4 миллиона голосов в 2016 году, должны быть повешены, утоплены, четвертованы, обмазаны смолой и обсыпаны перьями. Я считаю, что это достойно порицания», — сказала младшая сестра Джонсона.

Она выразила надежду, что сторонами в палате общин будет достигнуто соглашение, «чтобы подобного рада вещи полностью были сведены на нет».

Она также жестко раскритиковала высказывание брата об депутате Джо Кокс, которая была убита ультраправым радикалом в 2016 году.

«Это очень безвкусно – поминать парламентария, убитую кем-то, кто кричал «Британия прежде всего!», поддерживая крайне правые взгляды, которые разжигаются такого рода риторикой», — сказала Рейчел Джонс.

Ранее о своей отставке с поста министра и об уходе из парламента объявил Джо Джонсон, являющийся братом британского премьера. Он объяснил свое решение тем, что его политические взгляды и семейные отношения вступили в конфликт, который он не в силах разрешить иным способом.

Напомним, на прошлой неделе британский рэпер Slowthai грубо высказался в адрес Джонсона и нынешней политической ситуации в королевстве. На своем концерте он устроил перфоманс: вытащил на сцену муляж отрубленной головы Джонсона и размахивал ее во время своей речи.